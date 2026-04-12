EUA Anuncia Bloqueo a Buques que Entren o Salgan de Puertos Iraníes a Partir del 13 de Abril

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) iniciará un bloqueo total del tráfico marítimo hacia y desde los puertos de Irán el próximo 13 de abril a las 10:00 a.m. (hora del Este), de acuerdo con una orden del presidente Donald Trump.

La medida alcanzará a embarcaciones de todas las banderas sin distinción y se aplicará en la totalidad de las instalaciones portuarias iraníes, tanto en el Golfo Arábigo como en el Golfo de Omán. Con ello, Washington busca ejercer control directo sobre las rutas marítimas vinculadas al territorio iraní.

Trump Anunció Bloqueo del Estrecho de Ormuz tras Fracaso con Irán

Ruta abierta

No obstante, el CENTCOM precisó que la disposición no afectará la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz para aquellos buques que transiten hacia o desde puertos que no pertenezcan a Irán. Esta excepción mantiene abierto uno de los pasos estratégicos más importantes para el comercio energético global.

Antes de la entrada en vigor del bloqueo, las autoridades estadounidenses emitirán un aviso formal dirigido a la comunidad marítima internacional. En este contexto, recomendaron a los marineros comerciales mantenerse atentos a las transmisiones de Aviso a los Marineros y establecer contacto con fuerzas navales de Estados Unidos a través del canal 16 de comunicación puente a puente cuando operen en los accesos al Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz.

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