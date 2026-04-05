EUA Sostiene Negociaciones “Profundas” con Irán para un Cese al Fuego, Afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo al Canal 12 de Israel que su gobierno mantiene negociaciones “profundas” con Irán con el objetivo de asegurar un cese al fuego en medio de las tensiones actuales.

El mandatario enfatizó que Washington no se retirará a mitad del conflicto, dejando claro el compromiso de su administración con el proceso diplomático.

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Trump detalló que Estados Unidos sostiene comunicación con Irán a través de múltiples canales, los cuales están siendo encabezados por sus asesores Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes lideran los esfuerzos para avanzar en las conversaciones.

No descarta despliegue de tropas

En otra entrevista, Trump no descartó el despliegue de tropas terrestres en Irán si ese país no llega a un acuerdo y reabre el estrecho de Ormuz, según dijo este domingo en una plática con The Hill.

Al ser preguntado si descarta el envío de tropas terrestres a Irán, el presidente estadounidense contestó con un rotundo "No".

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Trump ha presionado este domingo a Teherán para llegar a un acuerdo antes del plazo concedido o atacará la infraestructura de ese país.

“La gente normal llegaría a un acuerdo. La gente inteligente llegaría a un acuerdo… Si fueran inteligentes, llegarían a un acuerdo”, indicó Trump al medio, replicando un mensaje que había dado antes a otros periodistas.

El mandatario estadounidense inició el domingo amenazando de nuevo a Irán con desatar "el infierno" si no reabren el estrecho de Ormuz antes de este martes.

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