Fatal Accidente en Estocolmo: Reportan Varias Personas Muertas Luego de ser Atropelladas

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, se registró un fatal accidente en el centro de Estocolmo, que dejó como saldo varias personas muertas y heridas.

Según los primeros reportes de la policía sueca, un autobús atropelló y mató a varias personas al embestir contra un grupo que esperaba en una parada del centro de Estocolmo.

Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas", indicó la policía en un comunicado.

Según imágenes de los medios suecos, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del incidente.

Detienen a chofer responsable

La portavoz de la policía, Nadya Norton, dijo que se desconocía la causa del accidente.

La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular.

Agregó que el conductor del autobús había sido arrestado y se había abierto una investigación por homicidio involuntario como procedimiento rutinario.

Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia



Con información de N+ y AFP.

