Fatal Accidente en Estocolmo: Reportan Varias Personas Muertas Luego de ser Atropelladas
Autoridades suecas reportan varios muertos y heridos, luego de que un autobús atropelló a un grupo de personas
Este viernes, 14 de noviembre de 2025, se registró un fatal accidente en el centro de Estocolmo, que dejó como saldo varias personas muertas y heridas.
Según los primeros reportes de la policía sueca, un autobús atropelló y mató a varias personas al embestir contra un grupo que esperaba en una parada del centro de Estocolmo.
Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas", indicó la policía en un comunicado.
Según imágenes de los medios suecos, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del incidente.
Detienen a chofer responsable
La portavoz de la policía, Nadya Norton, dijo que se desconocía la causa del accidente.
La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular.
Agregó que el conductor del autobús había sido arrestado y se había abierto una investigación por homicidio involuntario como procedimiento rutinario.
Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia
Con información de N+ y AFP.
