Resuelven Misterio de Alex Batty, Niño Que Desapareció 6 Años; Estaba en Secta Espiritual

Una de las historias más extrañas de desaparición de un niño tuvo un final inesperado, se trata del británico Alex Batty, que fue encontrado en Francia tras haber sido raptado durante seis años por su madre y su abuelo sin tener la custodia, vivía en una "secta espiritual" alejada del mundo.

Batty será probablemente entregado a su abuela materna, explicó Antoine Leroy, fiscal adjunto de Toulouse, en una conferencia de prensa para explicar los detalles del caso.

El joven pasó estos seis años llevando una vida "itinerante" entre Marruecos, España y Francia, en grupos de "gran movilidad" que formaban una "comunidad espiritual".

Leroy detalló que la madre se lo llevó a España después de que la justicia británica le diera la custodia a su abuela, que consideraba que su hija era inestable.

Estuvo en casas grandes aisladas, equipadas con paneles solares y en las que habitaban varias familias.

Los habitantes de esas casas hacían mucha meditación y creían en la reencarnación y en la inexistencia del mundo real, añadió el fiscal adjunto. Sin embargo, relató que Alex nunca estuvo encerrado o secuestrado, y que no sufrió malos tratos o violencia física.

Leroy explicó que su madre quería llevarle a Finlandia, por lo que Alex "comprendió que su periplo había terminado" y se fugó.

Estudiante encontró en carretera a joven británico

Pasó cuatro días caminando por las noches y durmiendo de día hasta que fue recogido el pasado miércoles en la carretera por un joven estudiante de 26 años que trabaja llevando pedidos de farmacias en las cercanías de Toulouse.

Batty, que no sabe francés, le dijo en inglés que le buscaban las autoridades, por lo que el estudiante llamó a la policía para entregarlo.

El estudiante que lo encontró, Fabien Accidini, explicó que Alex estaba hambriento y sediento, le contó en inglés su periplo, tras lo cual intentó contactar con las autoridades consulares británicas antes de recurrir a la policía.

El fiscal adjunto describió al joven como alguien con una "inteligencia normal", pero que no estuvo escolarizado en estos últimos seis años y que no sabe francés. Añadió que en Francia no habrá investigación judicial sobre el caso, puesto que ya hay abierta una en el Reino Unido.

El joven, su madre y su abuelo partieron de la zona de Manchester (norte de Inglaterra) el 30 de septiembre de 2017 hacia Marbella, y el niño fue visto por última vez en el Puerto de Málaga el 8 de octubre, cuando se esperaba su regreso.

Se cree que en la actualidad la madre, Melanie Batty, probablemente se marchó a Finlandia. Y se cree que el abuelo, David Batty, murió hace unos seis meses. Ambos son buscados por la policía británica en relación con su desaparición del menor de edad.

Con información de EFE y AP

