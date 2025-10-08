Apuñalan a Alumna y la Dejan Herida de Gravedad: Detienen a un Hombre por el Ataque

La Policía informó este miércoles, 8 de octubre de 2025, que una alumna fue apuñalada en una escuela de la ciudad de Paderborn, en el oeste alemán, por lo que resultó herida de gravedad.

Según un comunicado de la Policía de Bielefeld, a las 11:15 horas (local) se dio el aviso de que una alumna fue atacada por un hombre con un cuchillo, que se dio a la fuga, mientras que la víctima, que sufrió heridas de gravedad, tuvo que ser operada de urgencia.

Detienen a sospechosos de apuñalar a alumna

Luego del ataque, un hombre fue detenido como sospechosos, las fuerzas de seguridad continúan en el lugar de los hechos.

"El fugitivo fue detenido alrededor de las 12:00 horas", señaló el comunicado policial, que precisó que el supuesto atacante es un hombre alemán de 25 años.

El motivo del ataque aún se desconoce y hay una investigación abierta, según indicó la Policía, que desplegó un amplio dispositivo en el centro de formación.

Unidades de las fuerzas especiales de la Policía alemana se desplegaron en el lugar de los hechos, algo habitual cuando se registra una alarma ante sucesos de estas características, confirmaron fuentes de la policía de Paderborn.

Según recogió el diario 'Bild', agentes de la policía registran el centro de formación, con capacidad para 350 alumnos, y buscan si se han producido más heridos o hay más implicados.

