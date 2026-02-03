Este martes, 3 de febrero de 2026, una avioneta se estrelló en Littleborough, cerca de Rochdale, en el noroeste de Inglaterra.

#ÚltimaHora | La Policía de Gran Manchester responde a reportes de que una avioneta se estrelló en Littleborough, cerca de Rochdale, en el noroeste de Inglaterra. De acuerdo con el informe, la aeronave transportaba a dos personas y una de ellas logró saltar en paracaídas. La… pic.twitter.com/N0ZEyn8G2g — NMás (@nmas) February 3, 2026

Uno de los tripulantes saltó en paracaídas

Según los primeros reportes de medios locales, el incidente aéreo ocurrió en una zona agrícola cerca de la autopista M62 en Littleborough.

La policía del Gran Manchester y los bomberos, junto con una ambulancia aérea, llegaron al lugar del accidente.

El informe policial señala que al parecer la aeronave transportaba a dos personas y que una de ellas logró saltar en paracaídas. La policía dijo que aún no se han confirmado víctimas.

Historias rcomendadas:

Con información de N+ y agencias.

Rar

