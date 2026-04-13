Ciberataque a Booking: ¿Hackeo a Empresa Pone en Riesgo Datos Bancarios?

La plataforma de reservas Booking.com sufrió un ciberataque que podría haber permitido un acceso no autorizado a datos importantes. Te decimos si están en riesgo los datos bancarios de los clientes por el hackeo.

La propia compañía informó del hackeo tras detectar una “actividad sospechosa” que habría afectado a varias reservas.

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¿Datos bancarios están en riesgo?

La empresa, con sede en Países Bajos, envió un correo a los usuarios para advertirles de que “terceras personas no autorizadas” podrían haber accedido a información asociada a reservas, incluidos:

Nombres, direcciones físicas y de correo, números de teléfono y otros datos facilitados por los clientes a los alojamientos.

No obstante, la empresa Booking.com aseguró que los datos bancarios no se han visto comprometidos a pesar del hackeo.

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Con información de N+ y EFE.

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