Brote de Meningitis en Inglaterra: Sube a 27 el Número de Posibles Contagios

En Inglaterra se ha registrado un brote de meningitis calificado por las autoridades sanitarias como “sin precedentes”. Este 19 de marzo, el número de posibles contagiados subió a 27.

Hasta el momento, dos jóvenes han fallecido por esta infección en el tejido que protege al cerebro.

han fallecido por esta en el tejido que protege al cerebro. Un club nocturno frecuentado por estudiantes, en Canterbury, fue identificado como el epicentro del brote de meningitis.

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Autoridades de Inglaterra anunciaron que el número de casos registrados por meningitis pasó de 20 a 27. Actualmente, 15 casos han sido confirmados en laboratorio y otros 12 siguen bajo investigación.

Hasta el momento, la epidemia de meningitis ha cobrado la vida de dos jóvenes, de 18 y 20 años de edad. El epicentro de los contagios fue identificado como la discoteca Club Chemistry.

Entre el 5 y el 7 de marzo habría corrido la mayor parte de los contagios al interior del antro ubicado junto a una estación de trenes en Canterbury. Este sitio es frecuentado por jóvenes, principalmente estudiantes de la Universidad de Kent, en el sureste de Inglaterra.

Al respecto, las autoridades sanitarias han llamado a que alumnos se traten de forma preventiva con antibióticos, especialmente aquellos que estuvieron presentes en el antro durante el fin de semana en que ocurrieron los contagios:

“Se continúa administrando un tratamiento antibiótico preventivo a los estudiantes de la Universidad de Kent, así como a toda persona que haya acudido a la discoteca Club Chemistry en Canterbury entre el 5 y el 7 de marzo”.

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Ingleses hacen colas virtuales, como en los conciertos, para comprar vacuna

El brote de meningitis en Canterbury ha causado un clima de alarma en la sociedad británica. Las farmacias inglesas reportan un desabasto de vacunas contra esta enfermedad.

Los usuarios que han intentado reservar en línea una cita privada de vacunación en la farmacia Boots, la mayor de Reino Unido, han tenido que lidiar con largas colas virtuales, semejantes a las que imponen las boleteras para comprar boletos de conciertos.

Las principales farmacias del país han señalado en sus páginas web que existe una “escasez nacional” de la vacuna contra la meningitis y habilitaron una lista de espera.

Pradip Patel, gerente de una farmacia en el céntrico barrio londinense de Holborn, declaró a la agencia EFE que a diario recibe hasta treinta llamadas de gente que busca la vacuna:

“No hay stock, ningún distribuidor tiene. Y como no hay existencias, no podemos dársela a nadie, ni de manera privada, ni con receta”.

La meningitis es una infección en extremo peligrosa que inflama las membranas protectoras que rodean el cerebro. En este caso, se ha tratado de una infección bacteriana que ha resultado ser más agresiva que su contraparte viral.

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Con información de EFE, AFP y Reuters