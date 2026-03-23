Cae ‘El Notario’ en Madrid y Aseguran 625 kilos de Metanfetamina Procedente de México

Fuerzas de seguridad de España decomisaron en Madrid 625 kilos de metanfetamina procedente de México y detuvieron a cinco personas, entre ellas un hombre conocido con el alias El Notario, de nacionalidad mexicana.

Hoy, 23 de marzo de 2026, la Guardia Civil española informó que dicho sujeto se encargaba de comprobar que el transporte de la droga se realizara según lo acordado; fue arrestado al desembarcar de un vuelo con origen en México.

Operación Nucífera

De acuerdo con la información oficial, el decomiso ocurrió en la localidad madrileña de Arganda del Rey, como parte de la llamada operación Nucífera, realizada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Según las autoridades, los resultados representan un relevante golpe a esta ruta de distribución de drogas sintéticas.

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Droga llegó en botes de aceite de coco

El 19 de febrero, funcionarios de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria españolas detectaron en el aeropuerto madrileño un envío sospechoso procedente de México, por lo cual iniciaron las investigaciones correspondientes.

La droga incautada llegó camuflada en un envío de 36 botes de aceite de coco.

#OperacionesGC | Intervenidos 625 kg de metanfetamina en Madrid

📍 Contexto: Actuación conjunta en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas y Arganda del Rey.

👮🏻‍♂️ Hechos: Equipos de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera localizaron un envío procedente de México… pic.twitter.com/Qe3oLLk2Fs — Guardia Civil (@guardiacivil) March 23, 2026

De acuerdo con las autoridades, luego de una inspección física y toma de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria confirmó que el contenido de los recipientes daba positivo en sustancias estupefacientes.

Pero los agentes permitieron que la mercancía fuera trasladada y almacenada en Arganda del Rey, donde se establecieron dispositivos de vigilancia desde el 24 de febrero.

Asimismo, controlaron los domicilios del destinatario final del envío y de la persona encargada de la gestión logística (pago de impuestos, aranceles y almacenaje).

Así, después de varias semanas de vigilancia e investigaciones, los uniformados lograron la detención de las cinco personas implicadas en el caso, cuatro de las cuales ya fueron ingresadas a prisión preventiva.

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Con información de EFE.

spb