Este miércoles 22 de octubre de 2025, la jefa del Museo de Louvre, Laurence des Cars, dijo que las cámaras de seguridad del recinto no detectaron a los ladrones a tiempo para impedir el robo de ocho joyas de la corona francesa.

Así lo declaró durante una audiencia en la Comisión de Cultura, Educación, Comunicación y Deporte del Senado francés, el día en que el Museo del Louvre reabrió sus puertas al público luego del robo del pasado domingo.

Los ladrones irrumpieron en el museo el 19 de octubre.

irrumpieron en el museo el 19 de octubre. Usaron una grúa para romper una ventana del piso superior.

para romper una ventana del piso superior. Robaron joyas por un valor estimado de 88 millones de euros (102 millones de dólares).

(102 millones de dólares). Después del atraco a plena luz del día, huyeron en motocicletas .

. La noticia generó indignación por las graves fallas de seguridad.

Sobre las cámaras de seguridad

Laurence des Cars, presidenta directora del Louvre, dijo a senadores que había presentado su dimisión, pero la ministra de Cultura, Rachida Dati, la rechazó.

"A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestro duro trabajo diario, hemos sido derrotados", declaró.

Y es que el mundo quedó perplejo por cómo cuatro encapuchados llegaron hasta el museo más visitado del planeta, rompieron una ventana del segundo piso y robaron joyas invaluables sin ser detenidos.

No detectamos la llegada de los ladrones con suficiente antelación.

Des Cars dijo también que no había suficientes cámaras exteriores vigilando el perímetro del Louvre y que éstas no ofrecen una cobertura completa de la fachada del museo.

Incluso comentó que la ventana por la que entraron los ladrones no estaba vigilada por CCTV.

“Advertencias se hicieron realidad”

La funcionaria francesa también dijo a los senadores que había advertido en repetidas ocasiones que la seguridad del edificio se encontraba en un estado calamitoso.

Las advertencias que venía haciendo se hicieron terriblemente realidad el pasado domingo.

La directora del Louvre se comprometió a realizar diversas acciones:

Establecer perímetros de prohibido estacionar en los alrededores del museo. Mejorar la red de CCTV. Pedir al ministerio del Interior que instale una comisaría de policía en el interior del museo.

Laurence des Cars en una audiencia de la Comisión de Cultura del Senado francés. Foto: Reuters

Con información de Reuters.

