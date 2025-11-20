Choque de Trenes Dejó Decenas de Heridos: Así Quedó la Zona del Accidente
N+
Así quedó la zona del accidente. luego de que un tren expreso colisionó contra otro de pasajeros, en el sur de República Checa
COMPARTE:
Este jueves, 20 de noviembre de 2025, se registró un choque de trenes que dejó decenas de heridos en República Checa.
Según los primeros reportes, un tren expreso colisionó contra otro tren de pasajeros en el sur de República Checa.
El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Ceske Budejovice alrededor de las 6:20 de la mañana.
Noticia relacionada: Tren Impacta a Tráiler frente a Antigua Cementera en Hermosillo; Hay un Lesionado
Choque de trenes deja varios lesionados
El servicio regional de rescatistas informó que un total de 57 personas sufrieron heridas, en su mayoría leves, pero dos presentaban lesiones graves.
Más tarde, un hospital en Ceske Budejovice reportó que cinco personas que ingresaron en sus instalaciones padecían heridas graves.
El tráfico entre Ceske Budejovice y la ciudad de Plzen quedó suspendido y no se espera que se reanude hasta por la tarde. Las autoridades están nvestigando la causa del siniestro.
Historias recomendadas:
- Navidad 2025: ¿Qué Estado es Líder en Producción de Flor de Nochebuena?
- ¿Qué Leemos los Mexicanos? Reporte sobre Lectura MOLEC 2025 del INEGI Revela el Top 5.
- Descubren la Telaraña Más Grande del Mundo con Más de 100 Mil Arañas ¿Dónde se Ubica?
Con información de N+ y Reuters
Rar