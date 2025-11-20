Choque de Trenes Dejó Decenas de Heridos: Así Quedó la Zona del Accidente

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, se registró un choque de trenes que dejó decenas de heridos en República Checa.

Según los primeros reportes, un tren expreso colisionó contra otro tren de pasajeros en el sur de República Checa.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Ceske Budejovice alrededor de las 6:20 de la mañana.

Choque de trenes deja varios lesionados

El servicio regional de rescatistas informó que un total de 57 personas sufrieron heridas, en su mayoría leves, pero dos presentaban lesiones graves.

Más tarde, un hospital en Ceske Budejovice reportó que cinco personas que ingresaron en sus instalaciones padecían heridas graves.

El tráfico entre Ceske Budejovice y la ciudad de Plzen quedó suspendido y no se espera que se reanude hasta por la tarde. Las autoridades están nvestigando la causa del siniestro.

Con información de N+ y Reuters

