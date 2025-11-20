Inicio Internacional Europa Choque de Trenes Dejó Decenas de Heridos: Así Quedó la Zona del Accidente

Choque de Trenes Dejó Decenas de Heridos: Así Quedó la Zona del Accidente

|

N+

-

Así quedó la zona del accidente. luego de que un tren expreso colisionó contra otro de pasajeros, en el sur de República Checa

Patrullas en zona de accidente de trenes

Patrullas de la policía municipal aseguraron el paso de ambulancias con heridos después de una colisión de trenes. Foto: Facebook @ Městská policie České Budějovice

COMPARTE:

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, se registró un choque de trenes que dejó decenas de heridos en República Checa. 

Según los primeros reportes, un tren expreso colisionó contra otro tren de pasajeros en el sur de República Checa.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Ceske Budejovice alrededor de las 6:20 de la mañana.

Noticia relacionadaTren Impacta a Tráiler frente a Antigua Cementera en Hermosillo; Hay un Lesionado

Choque de trenes deja varios lesionados

El servicio regional de rescatistas informó que un total de 57 personas sufrieron heridas, en su mayoría leves, pero dos presentaban lesiones graves.

Más tarde, un hospital en Ceske Budejovice reportó que cinco personas que ingresaron en sus instalaciones padecían heridas graves.

El tráfico entre Ceske Budejovice y la ciudad de Plzen quedó suspendido y no se espera que se reanude hasta por la tarde. Las autoridades están nvestigando la causa del siniestro.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Reuters

Rar
 

Accidentes
Inicio Internacional Europa Choque de trenes dejo decenas de heridos asi quedo la zona del accidente