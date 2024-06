COI Autoriza a 25 Deportistas Rusos y Bielorrusos Participar en París 2024

El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó a 14 deportistas rusos y a 11 bielorrusos a participar en los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. Los atletas están autorizados a competir en cuatro disciplinas, según una primera lista publicada el sábado por el organismo.

Tras haber prohibido la participación de los atletas de esos países a causa de la guerra de Ucrania, el COI decidió finalmente autorizar su presencia solo en competiciones individuales, bajo bandera neutral y cumpliendo otras condiciones estrictas.

Atletas no deben apoyar invasión rusa en Ucrania

De tal manera que estos atletas no solo tuvieron que superar sus respectivas pruebas clasificatorias, sino también un doble control efectuado por el COI para verificar que no apoyaron la invasión rusa de Ucrania y no tienen ningún vínculo con el ejército de Rusia ni Bielorrusia.

Dos tercios de ellos (16) competirán en la disciplina de lucha grecorromana, dos lo harán en halterofilia, tres en salto de trampolín (gimnasia) y cuatro en ciclismo de carretera. Uno de los ciclistas será Alexandr Vlasov, que quedó cuarto en el Giro de Italia en 2021."Nuestros ciclistas superaron la prueba", destacó el presidente de la Federación rusa de ciclismo, quien confirmó que Vlasov "participará en los Juegos", en declaraciones a la agencia TASS.

COI autorizó participar a menos atletas rusos y bielorrusos

El COI preveía en marzo la presencia de 36 rusos y 22 bielorrusos, según su estimación "más probable". Finalmente, serán un poco menos de la mitad de los 58 previstos entonces.

Esto se debe a que grupos de expertos, impulsados en marzo, "dispusieron de nuevas informaciones procedentes de distintas fuentes, especialmente de las listas oficiales de atletas afiliados a clubes deportivos vinculados con las fuerzas armadas y de seguridad, publicadas en portales oficiales en Rusia y Bielorrusia", indicó el COI.

Entre los participantes autorizados, no hay ningún atleta, ya que la federación internacional de atletismo (World Athletics) ha mantenido una exclusión total de los atletas rusos y bielorrusos. En otras disciplinas, como la natación, les han permitido participar, pero esa decisión ha llegado tan tarde que a los nadadores afectados casi no les ha quedado tiempo para clasificarse.

Es el caso de la rusa Yuliya Efimova, seis veces campeona del mundo. Aunque logró viernes el estatus de atleta neutral, Efimova explicó que no dispone de tiempo suficiente para clasificarse.

Rusia y Bielorrusia contarán con un número de deportistas muy inferior al que tuvieron en los Juegos de Tokio en 2021, con 330 y 104 respectivamente.

Rusia no ha fijado su posición tras anunciarse lista final

Con todo, no se puede descartar que, tras la publicación de la lista definitiva de los autorizados a participar en los Juegos de París, Moscú lance una respuesta política, pese a haber renunciado a boicotear las olimpiadas.

Además de estar privados de sus colores oficiales, los deportistas autorizados a participar en los Juegos Olímpicos tampoco podrán desfilar durante la ceremonia inaugural ni aparecerán en el medallero. El COI les atribuyó en marzo una bandera de color verde manzana, con las siglas "AIN" (Atletas Individuales Neutrales). También dispondrán de una música breve sin palabras a modo de himno.

