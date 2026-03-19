Comando Asalta Fábrica de Prada y Roba Zapatos de Lujo Valuados en Cientos de Miles de Euros
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Los ladrones bloquearon las carreteras con autos robados para impedir el paso de la Policía, que tuvo que llegar a pie; así consiguieron huir y consumar el robo de zapatos de lujo
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Un comando armado de entre seis y siete personas robó la madrugada de este jueves 19 de marzo de 2026 la planta de producción de la firma de lujo Prada en Dolo, Venecia, al norte de Italia, y se llevó centenares de zapatos de alta gama valorados en cientos de miles de euros.
Los autores del robo, que se produjo alrededor de las 4:30 hora local, emplearon varios vehículos como camionetas y autos para forzar la entrada a la fábrica, especializada en la fabricación de calzado de lujo, según informaron medios italianos.
Asaltantes bloquearon carreteras con coches para impedir paso de policías y huir
Además, los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, con el objetivo de retrasar la llegada de las patrullas policiales, que se vieron obligadas a abandonar sus vehículos y continuar su recorrido a pie.
- Este retraso permitió a los ladrones huir con el botín antes de ser interceptados.
Tras el incidente, las autoridades italianas han comenzado a analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia tanto de la planta como de las zonas adyacentes para identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada.
- Hasta el momento, no se han realizado detenciones, pero se mantiene un operativo de búsqueda activo en toda la región del Véneto.
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Con información de N+
HVI