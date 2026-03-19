Comando Asalta Fábrica de Prada y Roba Zapatos de Lujo Valuados en Cientos de Miles de Euros

Un comando armado de entre seis y siete personas robó la madrugada de este jueves 19 de marzo de 2026 la planta de producción de la firma de lujo Prada en Dolo, Venecia, al norte de Italia, y se llevó centenares de zapatos de alta gama valorados en cientos de miles de euros.

Los autores del robo, que se produjo alrededor de las 4:30 hora local, emplearon varios vehículos como camionetas y autos para forzar la entrada a la fábrica, especializada en la fabricación de calzado de lujo, según informaron medios italianos.

Asaltantes bloquearon carreteras con coches para impedir paso de policías y huir

Además, los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, con el objetivo de retrasar la llegada de las patrullas policiales, que se vieron obligadas a abandonar sus vehículos y continuar su recorrido a pie.

Este retraso permitió a los ladrones huir con el botín antes de ser interceptados.

Tras el incidente, las autoridades italianas han comenzado a analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia tanto de la planta como de las zonas adyacentes para identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones, pero se mantiene un operativo de búsqueda activo en toda la región del Véneto.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI