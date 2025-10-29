Primeras Declaraciones de Uno de los Detenidos por Robo en el Louvre: Esto Dijo

Este miércoles, 29 de octubre de 2025, fueron dadas a conocer las primeras declaraciones de uno de los detenidos por el robo cometido en el museo Louvre, el pasado 19 de octubre. Te decimos qué fue lo que dijo el implicado.

Cabe recordar que el domingo pasado, la Fiscalía confirmó las detenciones, después de que se filtraran a la prensa los arrestos, pero lamentó la divulgación "precipitada" de esas informaciones y señaló que daría más detalles solo al término de las detenciones policiales.

En consecuencia, la fiscal de París convocó para esta tarde una rueda de prensa, en presencia de miembros de las fuerzas de seguridad que lideran la investigación, para desvelar más detalles de este sonado caso.

Los arrestados son dos hombres de una treintena de años, uno de origen maliense y otro francoargelino, que fueron detenidos el sábado por la noche después de que uno de ellos intentara abandonar el país por el aeropuerto Charles de Gaulle.

Video: Detienen a Sospechosos por Robo de Joyas de la Corona en el Museo del Louvre

Ambos formaron parte, presuntamente, del comando de cuatro asaltantes que perpetró el robo porque, según las filtraciones de la investigación publicadas por la prensa, su ADN fue encontrado en el lugar de los hechos.

Sin embargo, no hay información sobre el paradero del botín que se llevaron, compuesto por varias joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

Hoy, los dos sospechosos pasarán a disposición judicial al cumplirse el plazo máximo de detención policial.

Noticia relacionada: Video Muestra Escape de Ladrones de Joyas del Louvre: Así Salieron del Museo

¿Qué dijo uno de los detenidos por robo en el Louvre?

La abogada de uno de los dos detenidos, Nadia El Bouroumi, declaró a la cadena de televisión TF1 que su cliente empieza a sentir la "presión" y que solo ahora se da cuenta de la gravedad del caso.

Está abatido, está sinceramente abatido porque, efectivamente, creo que se está dando cuenta de que es muy complicado, es un asunto difícil.

Se trata de las primeras declaraciones a la prensa del lado de los arrestados desde que fueron capturados el sábado por la noche cuando uno de ellos trataba de abandonar Francia en avión, en dirección presuntamente a Argelia.

La abogada indicó que este caso es un problema de envergadura nacional y que su cliente está detenido "sin medir quizás lo que está en juego y, en cualquier caso, sintiendo la presión".

Noticia relacionada: Cámaras de Louvre No Detectaron a Tiempo a Ladrones; “Hemos Sido Derrotados”: Jefa de Museo

Policía de París admite fallos graves de seguridad tras robo en el Louvre

La policía francesa reconoció este miércoles importantes brechas en las defensas del Louvre, intensificando el ajuste de cuentas nacional sobre cómo Francia protege sus tesoros luego del deslumbrante robo a plena luz del día.

El jefe de policía de París, Patrice Faure, dijo a senadores que los sistemas envejecidos y las reparaciones lentas dejaron puntos débiles en el museo más visitado del mundo.

Historias recomendadas:

Con información de N+, EFE y AP.

Rar