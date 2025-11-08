Detienen a Padres por Vender a Su Hija por 5 mil 700 Dólares, 5 Botellas de Whisky y Comida

Por vender a su hija de 14 años por 5 mil 700 dólares, cinco botellas de whisky y comida, los padres de la menor y tres personas más fueron arrestadas en Navarra, al norte de España.

Las tres personas que fueron detenidas por la operación incluían a un matrimonio que pagó por la joven y el hijo de la pareja, de 20 años, con quien pretendían casarla.

La Guardia Civil española informó que la venta de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, se efectuó en enero pasado en una localidad Navarra.

Una transacción ilegal

Según informó el cuerpo policiaco, los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa, en Lleida, para casarla con su hijo.

Una vez cerrada la transacción, la menor fue trasladada a Cataluña "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado".

Además, la adolescente fue obligada a pedir limosna para aportar dinero a la familia que la había adquirido, añadió el comunicado de la Guardia Civil.

Desbaratan el delito

En octubre, los policías catalanes encontraron en la ciudad de Les Borges Blanques, también en Lleida, a la menor mientras estaba mendigando frente a un centro comercial.

La aseguraron y la trasladaron a un centro de protección, donde actualmente está bajo resguardo y recibe atención.

Tras conocer la historia, Los Mossos detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había comprado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, de manera respectiva, así como a su hijo de 20.

A las cinco personas se les atribuye el delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, por lo que deberán responder ante las autoridades de Navarra y Cataluña.

Con información de EFE

