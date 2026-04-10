Detienen en Madrid a Sujeto por Estafar a Jóvenes: Les Prometía Ser Futbolistas en España

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional, en Madrid, por presuntamente estafar a jóvenes futbolistas sudamericanos con la promesa de integrarlos a equipos de élite de la liga española.

Para ello, el sujeto exigía pagos que podían llegar a los 3 mil 500 dólares por concepto de desplazamiento, alojamiento y manutención durante tres meses.

Sin embargo, una vez que las víctimas, se han contabilizado seis, llegaban a España solo conseguían tener pruebas en equipos de categorías inferiores.

Al no conseguir licencias federativas necesarias, quedaban en situación de desamparo y sin recursos económicos, según señaló la corporación.

Dos testigos denunciaron ante los agentes la situación, lo que derivó en la investigación de la Policía Nacional, al presumir la existencia de una posible trama de captación fraudulenta de jóvenes futbolistas.

¿Cómo cometía el fraude?

Los perjudicados señalaron que en su país de origen una persona les ofrecía oportunidades para jugar en equipos de futbol profesional en España.

Para engancharlos, les decía que tenía contactos en clubes españoles y que los podía ayudar para ingresar a los equipos, además de la documentación necesaria para estar en el país.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre por Presunto Fraude a Zapatería en Monterrey; Transportaba 217 Pares de Tenis

El presunto defraudador entregaba cartas de invitación emitidas supuestamente por distintos clubes, en las que se le indicaba a las víctimas que se incorporarían al primer equipo durante tres meses.

En estos documentos constaba que los clubes asumirían los gastos de estancia durante dicho periodo. Sin embargo, la indagatoria arrojó que todo era falso.

Una guía de viaje

Cuando los futbolistas aceptaban la oferta, el sujeto les daba los boletos de avión para viajar a España y les decía cómo actuar en los controles fronterizos.

Ya en el aeropuerto, el detenido los hacía firmar supuestos contratos de representación, que le daban un 10% de las futuras ganancias en caso de lograr un contrato profesional.

Noticia relacionada: Advierten de Nuevo Fraude por Mensajes de Texto sobre Supuestas Infracciones de Tránsito

Tras llegar a los equipos de categorías inferiores para realizar pruebas, en algunos casos, los clubes proporcionaban alojamiento y manutención de manera temporal.

Pero, una vez finalizadas las pruebas, y al no poder tramitarse las correspondientes licencias federativas, las víctimas eran obligadas a abandonar dichas instalaciones.

Entonces, el hombre trasladaba a los defraudados a alojamientos temporales, casi siempre hostales, para después dejar a su suerte a las víctimas, algunos de ellos, en el desamparo total.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM