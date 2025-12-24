Dos Policías y Un Civil Mueren Tras Explosión en Moscú, Rusia; Esto Fue lo Que Ocurrió

Tres personas murieron luego de una explosión ocurrida en Moscú, Rusia, apenas unos días después de que un auto estallara y matara a un general de alto rango del Ejército de ese país.

Las víctimas son dos agentes de tránsito, quienes se acercaban a un "individuo sospechoso", indicó Svetlana Petrenko, vocera del Comité de Instrucción de Rusia (CIR), y una persona que estaba cerca del lugar del estallido.

La funcionaria afirmó que las tres personas fallecieron a causa de las heridas que les provocó el artefacto explosivo. Abundó que expertos forenses trabajarán en la escena del estallido.

Dos policías de Tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerle, se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas los dos agentes de la policía, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron

La dependencia insinuó un ataque kamikaze, aunque las indagatorias por parte de expertos sigue para identificar a quien o quienes estén detrás del atentado.

Según el canal de Telegram 112, los policías eran dos tenientes de 24 y 25 años de edad que trabajaban desde hace poco más de dos años.

Dos explosiones en la misma zona de Moscú

Este incidente se da después de que hace unos días el teniente general Fanil Sarvarov muriera por una bomba en un auto, en la misma zona de la capital rusa donde este miércoles ocurrió la explosión que mató a tres personas.

Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, murió cuando un artefacto detonó bajo su vehículo en el sur de Moscú.

De acuerdo con los investigadores, Ucrania podría estar detrás del ataque, que fue el tercer asesinato de un alto mando militar en poco menos de un año.

Con información de AP y EFE

ICM