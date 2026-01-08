Detienen en España a Hombre Acusado de Intento de Feminicidio en CDMX.

La Policía Nacional de España detuvo a un ciudadano mexicano buscado por un delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en la Ciudad de México.

El detenido, que cuenta con una orden internacional de extradición, se hospedaba en un establecimiento hostelero de Santander, al norte del país europeo, y fue localizado en las inmediaciones del alojamiento el 5 de enero, informaron este jueves 8 de enero las fuerzas de seguridad.

Esa misma mañana fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional de España, en Madrid.

De momento, las autoridades no identificaron al acusado. Medios locales tampoco han informado de quién se trata.

¿Cómo se castiga el delito?

El feminicidio en grado de tentativa ocurre cuando una persona realiza actos encaminados a privar de la vida a una mujer por razones de género y no logra consumarlo por causas ajenas a su voluntad. Ya sea que intervengan terceros o médicos para evitar el asesinato.

La definición formal se contempla en el artículo 12 del Código Penal Federal que dice lo siguiente:

Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, si éste no se consume por causas ajenas a la voluntad del agente

La autoridad judicial puede imponer una pena de prisión que no será menor a la mitad y puede alcanzar dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado, que para el feminicidio suele estar en un rango de 40 a 60 años.

