Estados Unidos y Rusia Negocian en Secreto Plan para Terminar la Guerra en Ucrania, Señala Medio.

Estados Unidos está negociando en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev, según declararon fuentes oficiales estadounidenses y rusas a la publicación estadounidense Axios.

El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev.

La intervención de Witkoff con Kiev

Witkoff tenía previsto reunirse este miércoles 19 de noviembre en Estambul con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz.

Según publica también Axios, que cita fuentes ucranianas y de Estados Unidos, el hombre de confianza de Trump ha aplazado su viaje.

Witkoff sí se reunió esta semana en Miami con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y jefe de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos de este año, Rustem Umérov.

Según medios ucranianos, Zelenski ya ha aterrizado en Ankara y se reunirá allí con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cuya administración ha ejercido de anfitriona de las últimas reuniones entre ucranianos y rusos.

Historias recomendadas:

ASJ