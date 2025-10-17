Video: Explosión de Gas en Edificio de Departamentos Deja Tres Muertos en Bucarest, Rumania

Una explosión en un edificio de departamentos de ocho pisos, en Calea Rahovei, en el Sector 5 de la ciudad de Bucarest, dejó un saldo de tres personas muertas y 14 heridas, la mañana de este viernes 17 de octubre de 2025, informaron medios locales.

Las afectaciones más severas se dieron en dos de las plantas habitacionales, que sucumbieron ante la fuerte explosión, en esta zona de la capital de Rumania.

La onda expansiva dañó también a una escuela cercana, cuyas ventanas quedaron rotas por completo, por lo que los estudiantes fueron evacuados, así como cien residentes del edificio.

La explosión afectó al quinto y sexto piso del inmueble, detalló la Inspección de Situaciones de Emergencia de Bucarest.

Ante la situación, fueron movilizados una docena de vehículos de emergencia, entre camiones de bomberos y unidades móviles de cuidados intensivos.

Buscan víctimas entre los escombros

En el lugar, las autoridades han hecho uso de drones y de perros para buscar a víctimas de la explosión entre los escombros.

Además, han cerrado los accesos a la calle donde está el bloque de 108 departamentos, ya que el edificio corre el riesgo de colapsar.

A decir de los vecinos del lugar, el olor a gas ya se percibía desde el día anterior e incluso se realizó una inspección para descartar cualquier problema.

Tras el siniestro, se cerró el servicio de gas, así como el de la energía eléctrica, para evitar cualquier otro accidente en esta zona de la capital rumana.

Con información de EFE

ICM