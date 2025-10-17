Explotan con una Bomba el Auto de un Periodista Italiano

La madrugada del viernes, el vehículo de Sigfrido Ranucci, un conocido periodista italiano, fue destruido por una bomba sin causar víctimas, según indicó el programa de investigación Report, que dirige en la televisión pública RAI.

El auto de su hija y la fachada de su domicilio sufrieron daños también por la explosión que ocurrió aproximadamente 20 kilómetros al sur de Roma.

Report indicó que la potencia de la explosión pudo haber matado a alguien si en ese momento hubiera pasado al lado.

Precisó que el coche de Ranucci "saltó en el aire" por la bomba colocada debajo y que había una investigación abierta.

El programa publicó junto al mensaje, un video donde aparece un auto completamente destrozado, y otro con daños visibles al lado.

Giorgia Meloni condena ataque a periodista

Varios políticos condenaron el incidente comenzando por la primera ministra, Giorgia Meloni, quien expresó su "plena solidaridad" con el periodista y arremetió contra este "grave acto de intimidación".

En un comunicado indicó que:

La libertad y la independencia de la información son valores de nuestra democracia a los que no podemos renunciar, y que seguiremos defendiendo

En la clasificación 2025 de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa, Italia aparece en la posición 49.

