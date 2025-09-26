Extraditarán a Estados Unidos a Traficante de Armas que Acordó Venta para el CJNG

Autoridades de España acordaron extraditar a una persona a Estados Unidos de América (EUA), acusada de vender armas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de un ciudadano búlgaro, identificado como Peter Mirchev, quien fue detenido en abril 2025 en Madrid.

Acusación en EUA

El hombre es acusado por Estados Unidos de traficar con armas desde septiembre de 2026.

Lo anterior a sabiendas de que el cliente era un peligrosos cártel mexicano, el CJNG, y de hacerlo junto a otros tres acusados en países africanos que falsificaban la documentación de este armamento para simular que el destino era el Ejército de Tanzania.

Conspiración para suministrar armas

De acuerdo con el texto oficial, los acusados incluso conspiraron para suministrar más armamento a los cárteles de la droga.

En concreto, el reclamado habría hablado de la posibilidad de suministrar al CNJG armas como las siguientes:

Misiles superficie-aire

Drones antiaéreos

Sistema de armas antiaéreas ZU-23, con capacidad de disparar proyectiles y diseñado para derribar objetivos de baja altitud, como helicópteros.

Con información de N+.

spb