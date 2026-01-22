Francia Intercepta Petrolero de Rusia: “No Toleraremos Ninguna Violación”, Dice Macron

Este jueves, 22 de enero de 2026, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que la Marina francesa interceptó en aguas del Mediterráneo un petrolero "procedente de Rusia"

Mediante sus redes sociales, Macron explicó que la medida se tomó debido a que el buque contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, y que también es sospechoso de navegar bajo falsa bandera.

Esta mañana, la Marina francesa abordó un petrolero procedente de Rusia, objeto de sanciones internacionales y sospechoso de navegar bajo falsa bandera.

Aliados ayudaron a Francia a detener petrolero procedente de Rusia

El mandatario francés indicó que en la operación participaron otros aliados, sin dar más detalles.

La operación tuvo lugar en alta mar y en la misma participaron otros aliados, dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar.

Destacó que se abrió una investigación judicial y que el buque fue desviado. Además, advirtió que "No toleraremos ninguna violación".

Estamos decididos a respetar el derecho internacional y garantizar la aplicación efectiva de las sanciones.

Aseguró que las actividades de la “flota sombra” contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania.

Con información de N+ y EFE

