Cierre del Louvre se Mantiene Tras Extensión de Huelga en el Museo

Los empleados del Louvre votaron este miércoles 17 de diciembre a favor de continuar una huelga que ha interrumpido la actividad del museo más visitado del mundo, cuyo cierre se mantendrá una jornada más.

"El preaviso de huelga se ha mantenido y la huelga se ha votado por unanimidad", declaró a la prensa Valérie Baud, representante del sindicato CFDT, frente al museo de la capital francesa.

"Las propuestas del Ministerio de Cultura fueron consideradas insuficientes e inaceptables por el personal", escribió por su parte el sindicato CGT en Instagram.

Noticia relacionada: Histórico Robo en el Museo del Louvre: Detienen a Otros 4 Implicados y No Hay Rastro de la Joyas

Los trabajadores sindicados protestan por la falta crónica de personal, el deterioro del edificio y las recientes decisiones de la dirección, una situación agravada por el robo, a plena luz del día, de joyas de la corona en octubre.

La decisión se tomó durante una asamblea general celebrada por la mañana, tiempo local, después de que, a principios de semana, los trabajadores votaron por unanimidad ir a la huelga. El museo cerró el martes porque es su día habitual de descanso semanal. Y este miércoles no abrirá ante la ampliación del paro laboral.

Video: ¿Qué Se Puede Robar en 7 Minutos? Ladrones Se Llevan 8 Joyas del Museo de Louvre.

Visitantes en fila al exterior

En el exterior, frente a la pirámide principal, un cartel informaba de la situación a los numerosos visitantes que se encontraron con las puertas cerradas.

Las personas con boletos hacían fila a las afueras por la mañana, mientras la dirección evaluaba si había suficientes trabajadores disponibles para abrir las galerías de manera segura.

En su página web oficial, el museo emitió un aviso para este 17 de diciembre en el que apuntó que el paro de labores afectaría la apertura y algunas zonas podrían no operar de manera habitual.

Miércoles 17 de diciembre. Debido a la huelga convocada, la apertura del museo podría verse afectada y algunos espacios podrían estar cerrados de forma excepcional. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas

Noticia relacionada: El Louvre Cierra Por Huelga de Personal del Museo; ¿Qué exigen los Trabajadores?

¿Qué demandan los sindicatos?

Los sindicatos dicen que la frustración ha aumentado debido a la escasez de personal, la infraestructura envejecida y un aumento planificado en los precios de las entradas para los visitantes no europeos.

Las organizaciones de trabajadores han pedido a la ministra de la Cultura, Rachida Dati, que renuncie a los recortes presupuestarios y exigen que ese dinero se dedique al mantenimiento del museo y no a la prevista renovación del inmenso edificio, que a su juicio no mejorará las condiciones generales del establecimiento.

Video: ¿Cuánto Valen las Joyas Robadas del Louvre? Francia Revela Monto Millonario del Atraco.

Según los representantes de los trabajadores, Dati, que recibió hace unos días a los sindicatos, no ha hecho las concesiones suficientes.

Los sindicatos tienen en su punto de mira a la actual directora, Laurence des Cars, a quien acusan de priorizar los grandes fastos en lugar de afrontar la necesaria rehabilitación del museo.

🇫🇷 En raison d’un mouvement social, le musée est fermé pour la journée.

Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée

-

🌎 Due to a strike, the museum is closed for the day.

We apologize for any inconvenience. pic.twitter.com/dnjptnLwaW — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) December 15, 2025

Precisamente, Des Cars se enfrenta a una nueva comisión parlamentaria este mismo miércoles por la tarde, hora local, en la Comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional francesa.

Noticia relacionada: El Louvre Prefirió Gastar en Obras que en Seguridad, Según Tribunal de Cuentas de Francia

El museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, cuando cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas valoradas en más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Historias recomendadas:

Con información de AGENCIAS

ASJ