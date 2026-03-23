Indagan Ataque Antisemita por Incendio de Ambulancias de Organización Judía en Londres.

La policía de Londres investiga un posible ataque "antisemita" en la capital británica tras el incendio de cuatro ambulancias gestionadas por una asociación judía la madrugada de este lunes 23 de marzo.

El primer ministro Keir Starmer denunció un ataque "profundamente impactante y antisemita".

"Mis pensamientos están con la comunidad judía que esta mañana se entera de esta terrible noticia. El antisemitismo no tiene lugar en nuestra sociedad", reaccionó en la red social X.

Las cuatro ambulancias de la asociación Jewish Community Ambulance, un servicio médico de emergencia de la comunidad judía conocido como Hatzalah, fueron incendiadas en el barrio de Golders Green, al norte de la capital británica.

En el incendio no hubo heridos y el fuego fue extinguido, aunque algunas viviendas cercanas fueron evacuadas por precaución.Varios envases que había en los vehículos explotaron, lo que provocó que se rompieran ventanas en un bloque de apartamentos contiguo.

¿Quiénes fueron los agresores?

En un comunicado, la policía indicó haber sido alertada por los bomberos hacia la 01:45 de la madrugada, hora local, debido a un incendio en ese barrio.

This is a deeply shocking antisemitic arson attack.



My thoughts are with the Jewish community who are waking up this morning to this horrific news.



Antisemitism has no place in our society.



Anyone with any information must come forward to the police. https://t.co/P5J1ETaEsE — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026

"El ataque está siendo investigado como un delito de odio antisemita", señaló la Policía Metropolitana.

"Estamos examinando imágenes de videovigilancia y tenemos conocimiento de videos que circulan en línea. En esta fase preliminar, creemos que estamos buscando a tres sospechosos", precisó la responsable de la investigación, Sarah Jackson.

Los bomberos de Londres indicaron haber movilizado seis vehículos y unas cuarenta personas en el lugar, logrando extinguir el incendio hacia las 03:00 horas local.

Imágenes difundidas por los medios británicos muestran tres vehículos calcinados en un aparcamiento y un cuarto dañado.

Mark Reisner, un testigo que vive en el barrio, oyó fuertes explosiones y llegó al lugar “justo cuando la tercera ambulancia estaba explotando”, dijo a Sky News.

Video: Policías Abaten al Responsable del Ataque a Sinagoga en Manchester.

“Una explosión muy fuerte, como que la sentías atravesarte las entrañas”, contó. “Simplemente nos ha sacudido a todos con confusión y shock”, añadió.

Peter Zinkin, quien representa a Golders Green en el consejo local, dijo que sintió “conmoción y horror, como cabría esperar, pero la segunda reacción es una tristeza profunda y abrumadora de que esto haya sucedido”.

Shomrim North West London, una organización benéfica judía y grupo voluntario de prevención que opera en el noroeste de Londres, condenó el incendio, calificándolo de "acto dirigido y profundamente preocupante que afecta a un servicio de emergencia vital al servicio de la comunidad judía local".

Los ataques contra judíos en Reino Unido

En los últimos años, Reino Unido ha registrado un aumento de los actos antisemitas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás a finales de 2023, según datos de varias asociaciones y del gobierno.

Según el Community Security Trust, hubo 3 mil 700 actos antisemitas en Reino Unido en 2025, un aumento del 4% en un año y el segundo total anual más alto jamás registrado por esta organización encargada de proteger los lugares de la comunidad judía. En 2022 se contibilizaron mil 662 casos.

En octubre del año pasado, un atacante embistió con su auto a personas reunidas afuera de una sinagoga de Manchester para celebrar la festividad judía de Yom Kippur y mató a una persona a puñaladas. Otra persona murió durante el ataque después de que la policía le disparara accidentalmente.

La semana pasada, dos hombres en Londres fueron acusados de llevar a cabo una vigilancia “hostil” el año pasado sobre la comunidad judía en Reino Unido en nombre de Irán.

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Con información de Agencias

ASJ