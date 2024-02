Rusia Ordena Captura de Ucraniana que Posó Topless en Plaza Roja

Rusia emprendió una búsqueda global para encontrar a Lolita Bogdanova, modelo de OnlyFans conocida popularmente como Lola Bunny, quien posó topless en la zona del Kremlin, en Moscú.

Los hechos ocurrieron en 2021, lo que desató un escándalo, ya que el video viral se grabó frente a la Catedral de San Basilio, considerado como uno de los lugares más sagrados de Rusia, y aunque esto ocurrió antes de la invasión rusa a Ucrania, la modelo fue incluida en la lista internacional de objetivos del Kremlin, de acuerdo con el portal Readkova.

Cuando surgió la polémica, Bogdanova pidió disculpas ante posibles ofensas a los creyentes, y afirmó que esas imágenes fueron grabadas años antes y que ella no tuvo nada que ver con su publicación. En aquel momento no fue detenida, pero grabó un acuerdo para no salir del país mientras se realizaba la investigación.

De acuerdo con medios rusos, la búsqueda de la ucraniana se realiza "bajo artículo criminal", sin que se le especifique alguna acusación precisa.

Este no es el único caso investigado por autoridades rusas bajo la llamada nueva ortodoxia que trajo consigo la guerra con Ucrania, pues en enero pasado fue detenido Maxim Tesli, líder de la banda Puppies, que se presentó en San Petersburgo desnudo, únicamente cubriendo sus genitales con una calceta, fue detenido durante 15 días.

