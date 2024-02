La madre del líder opositor ruso, Alexei Navalny, exigió al presidente ruso, Vladimir Putin, que le entregue el cuerpo de su hijo, muerto el pasado viernes en una prisión ártica, “para poder enterrarlo como Dios manda”.

A través de un video subido a redes sociales se observa Ludmila Navalnaya, madre del opositor ruso realizar una exigencia al mandatario ruso.

Video relacionado: Yulia Navalnaya, Esposa de Alexei Navalny, Promete Continuar su Lucha

Me dirijo a usted, Vladimir Putin. La solución de este asunto sólo depende de usted. ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!

La madre añadió: “Exijo que me entreguen inmediatamente el cuerpo de Alexéi para poder enterrarlo como Dios manda”.

Video. ¿Qué Sucederá en Rusia tras la Muerte de Alexéi Navalni?

“Es el quinto día que no puedo verlo, no me entregan su cuerpo e incluso no me dicen donde se encuentra”, destacó.

Precisó que el video está grabado frente a la prisión “Lobo Polar” de la localidad ártica de Jarp donde el pasado viernes murió repentinamente el opositor.

El equipo de Navalny publicó en Telegram la carta dirigida a la Administración Presidencial y firmada de puño y letra por Ludmila Navalnaya.

En dicho texto denuncia que el Comité de Instrucción del distrito autónomo de Yamalo-Nénets no le permite acceder al cadáver de su hijo.

La madre, de 69 años, llegó a esa inhóspita zona de Rusia, pero tanto los funcionarios de prisiones como los empleados de la morgue se negaron a atender sus solicitudes.

Ella no ha llegado a acusar a Putin de ordenar el asesinato de su hijo, algo que su hizo la viuda del opositor, Alexéi Navalny, que recogió el testigo de la lucha contra el Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, condenó dichas afirmaciones.

Me importa un bledo cómo el secretario de prensa del asesino comente mis palabras. Devuélvanme el cuerpo de Alexéi y dejen que sea enterrado dignamente, no impidan que la gente se despida de él.

Y añadió: “Y le pido de verdad a todos los periodistas que todavía puedan hacer preguntas: no pregunten por mí, pregunten por Alexéi”.

Los correligionarios de Navalny acusan a las autoridades rusas de negarse a entregar el cuerpo para “borrar las huellas” del crimen.

Según informó OVD-Info, organización que vela por los derechos de los detenidos, casi 70 mil personas ya han firmado una petición popular para que las autoridades le entreguen el cadáver a la familia.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

HVI