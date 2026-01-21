El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) convocó este miércoles una huelga tras los dos accidentes mortales de trenes registrados esta semana en España. El sindicato reclama que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.

Hasta ahora, ambos accidentes suman más de 44 fallecimientos, incluidos tres maquinistas.

Los maquinistas se irán a paro los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir seguridad de la red ferroviaria.

Dos accidentes de trenes conmocionan a España

El pasado 18 de enero, dos trenes de alta velocidad se involucraron en un mortal accidente en Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España. Los últimos vagones del tren de la compañía italiana Iryio se descarrilaron e invadieron la vía contigua, donde chocaron con los vagones delanteros del Tren Alvia.

Se presume que el siniestro habría sido causado por una rotura de las vías. No obstante, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha pedido cautela, pues la investigación se encuentra en un estado preliminar.

Tan solo dos días después, en la localidad de Gélida, en Cataluña, un tren chocó contra un muro de contención. Este se habría reblandecido ante las fuertes lluvias de los últimos días. En el incidente falleció el maquinista, un joven sevillano de 27 años que realizaba sus prácticas profesionales.

Maquinistas se van a huelga en España

Ante estos dos accidentes mortales, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios exige que se finque responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria. Además, piden que la reapertura del tren de cercanías en Cataluña cubra las medidas necesarias de seguridad.

El sindicato de maquinistas también recomienda a los trabajadores por motivos emocionales no puedan prestar su servicio se comuniquen a sus responsables. Los maquinistas han anunciado que llevarán a cabo una huelga en el sector los días 9, 10 y 11 de febrero.

La huelga reclamará que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria, ante su “inadmisible” deterioro.

Con información de EFE