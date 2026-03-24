Mette Frederiksen, Quien Enfrentó a Trump por Groenlandia, Gana Elecciones en Dinamarca

El bloque de izquierda, representado por Mette Frederiksen, ganó las elecciones parlamentarias en Dinamarca. El Partido Socialdemócrata y sus aliados ganaron los comicios de este martes con el 47.1% de los votos. La derecha se llevó el 42.2% de los votos.

La primera ministra ganó notoriedad mundial tras enfrentar a Donald Trump ante el intento de anexar Groenlandia.

ganó notoriedad mundial tras enfrentar a ante el intento de anexar Groenlandia. Aunque la bancada de Mette Frederiksen ganó las elecciones, no consiguieron asegurar la mayoría parlamentaria.

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Izquierda liderada por Frederiksen gana elecciones, pero la sin mayoría

Las encuestas de la cadena pública danesa DR y del canal de televisión TV2 muestran que la alianza de izquierda obtendría entre 83 y 86 escaños del Parlamento danés, que cuenta con 179 escaños. Aunque el Partido Socialdemócrata fue el más votado, con el 19.2% de los votos, se trata del peor resultado en un siglo.

Según la cadena DR, la derecha se quedaría con 78 de los escaños, mientras que los centristas obtendrían 14. Aún estarían en juego los cuatro diputados que se reparten entre los territorios autónomos de las Islas Feroe y Groenlandia.

Estos escaños podrían definir que Frederiksen gobierne con la mayoría parlamentaria. No obstante, este resultado se conocerá hasta el miércoles, pues los colegios electorales de Groenlandia cierra hasta las nueve de la noche, hora local, del martes 24 de marzo.

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La primera ministra que se enfrentó a Donald Trump

En los últimos meses, Mette Frederiksen se convirtió en una protagonista inesperada de la geopolítica. En enero, Donald Trump desempolvó la idea de anexar Groenlandia a los Estados Unidos, incluso por la fuerza.

La respuesta danesa fue inmediata: Mette Frederiksen defendió la soberanía de Dinamarca y sus territorios y consiguió convocar rápidamente a los principales líderes europeos. Francia agilizó la apertura de un consulado en Groenlandia y varios países enviaron tropas de élite a la isla de Norteamérica.

A pesar de ser un país pequeño con seis millones de habitantes, Dinamarca exhibió su músculo diplomático. Incluso asumió que el país podía entrar en una guerra económica con Estados Unidos, ante las presiones arancelarias.

Cabe recordar que, pese a su pequeño tamaño, Dinamarca lidera varias industrias de talla mundial, como la farmacéutica, con Novo Nordisk, creadora del medicamento Ozempic; o la naviera Mærsk y la empresa de juguetes LEGO.

Aunque Donald Trump pausó los planes de anexar Groenlandia, el suceso tuvo severas repercusiones en la política internacional, como se apreció durante el Foro Económico Mundial de Davos. En aquella cumbre, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dio un discurso donde señaló “el fin del orden internacional basado en normas”.

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Con información de EFE y AFP