Las mujeres son el principal blanco del odio en internet, incluido el lenguaje abusivo, el acoso y la incitación a la violencia sexual, según un informe de la Unión Europea publicado este miércoles 29 de noviembre de 2023.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) señaló en su informe que esto debería animar al bloque y a las plataformas de redes sociales a prestar especial atención a las características protegidas, como el sexo y el origen étnico, a la hora de moderar los contenidos.

El estudio, que se realizó en YouTube, Telegram, Reddit y X en cuatro países de la UE entre enero y junio de 2022, mostró que las mujeres fueron el principal objetivo en todas las plataformas y países implicados. Otros grupos afectados fueron los afrodescendientes, los gitanos y los judíos.

Are social media platforms doing enough to tackle #OnlineHate?

A new #EURightsAgency report shows:

🛑a lot of #HateSpeech slips through content moderation

🛑women are the main targets

🛑access to data is limited

More transparency & guidance is needed.

➡️https://t.co/zg3A46JbMV pic.twitter.com/rgX8POmMbe