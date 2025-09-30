Hallan Muerto a Embajador de Sudáfrica en Rascacielos de Francia; ¿Qué Fue lo que Pasó?

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, embajador de Sudáfrica en Francia, fue hallado muerto este martes 30 de septiembre 2025, en París. Las autoridades francesas han anunciado ya una investigación en el rascacielos donde se halló el cuerpo del diplomático.

Los hechos fueron confirmados en un comunicado por el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica. En el comunicado, el gobierno sudafricano señaló que las autoridades francesas ya investigan las circunstancias del fallecimiento del diplomático en un rascacielos. Al respecto, el texto explica:

Las autoridades francesas están investigando las circunstancias de su prematura muerte. El Gobierno de Sudáfrica expresa sus más sinceras condolencias a la familia del embajador Mthethwa, así como a sus amigos y colegas en este período de inmenso dolor. Le sobreviven su esposa e hijos.

Embajador de Sudáfrica habría caído desde rascacielos

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa tenía 58 años al momento de su muerte. Antes de entrar al cuerpo diplomático de Sudáfrica, fungió como ministro de Policía y de Deportes, Artes y Cultura.

El embajador de Sudáfrica en Francia falleció tras caer de un vigésimo segundo piso. Foto: Reuters

Medios franceses apuntan a que la muerte del diplomático ocurrió en extrañas circunstancias. El embajador estaba desaparecido desde este lunes 29 de septiembre y su fallecimiento habría ocurrido al caer del vigésimo segundo piso del hotel Hyatt, en la zona de Porte Maillot.

