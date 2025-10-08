Ganan Nobel de Química 2025 Investigadores de Estructuras Metal-Orgánicas

El Premio Nobel de Química 2025 fue concedido al japonés Susumu Kitagawa, al británico Richard Robson y al jordano Omar M. Yaghi "por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas", anunció este miércoles 8 de octubre la Real Academia de las Ciencias Sueca.

A los tres científicos se les reconoció por desarrollar un nuevo tipo de arquitectura molecular.

El comité del Nobel afirmó que los tres galardonados “han creado construcciones moleculares con grandes espacios a través de los cuales pueden fluir gases y otros productos químicos”.

"Estas construcciones, estructuras metal-orgánicas, pueden utilizarse para recolectar agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas", se indicó en un comunicado.

Robson, de 88 años, está afiliado a la Universidad de Melbourne en Australia, Kitagawa, de 74 años, a la Universidad de Kyoto en Japón y Yaghi, de 60 años, a la Universidad de California, Berkeley.

La investigación del trío se remonta a 1989.

"Las estructuras metal-orgánicas tienen un potencial enorme y brindan oportunidades previamente imprevistas para materiales hechos a medida con nuevas funciones", añadió Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, en un boletín oficial.

¿De qué tratan las investigaciones?

Las construcciones que han creado -estructuras metal-orgánicas (MOF)- contienen grandes cavidades en las cuales las moléculas pueden entrar y salir.

Gracias al desarrollo de estructuras metal-orgánicas, Kitagawa, Robson y Yaghi han brindado a los químicos nuevas oportunidades para resolver algunos de los retos a los que nos enfrentamos, destaca la Real Academia.

A raíz de los descubrimientos revolucionarios de los galardonados, investigadores han creado numerosas estructuras metal-orgánicas diferentes y funcionales.

Hasta el momento, en la mayoría de los casos, los materiales solo han sido utilizados a pequeña escala.

¿Dónde se aplica?

Para aprovechar los beneficios de los materiales MOF, muchas empresas están invirtiendo ahora en su producción en masa y comercialización y algunas lo han conseguido.

Así, por ejemplo, la industria electrónica puede ahora utilizar materiales MOF para contener algunos de los gases tóxicos necesarios para producir semiconductores.

Otro MOF puede, por el contrario, descomponer gases nocivos, incluidos algunos que pueden utilizarse como armas químicas.

Numerosas empresas también están probando materiales que pueden capturar el dióxido de carbono de las fábricas y las centrales eléctricas, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Algunos investigadores creen que las estructuras metal-orgánicas tienen un potencial tan enorme que serán el material del siglo XXI.

Las aportaciones de cada investigador

Yaghi creó un MOF muy estable y demostró que se puede modificar mediante un diseño racional, lo que le confiere propiedades nuevas y atractivas.

Kitagawa demostró que los gases pueden entrar y salir de las construcciones y predijo que las estructuras metal-orgánicas podrían hacerse flexibles.

Robson probó en 1989 a utilizar las propiedades inherentes de los átomos de una forma novedosa: combinó iones de cobre con carga positiva con una molécula de cuatro brazos. Esta tenía un grupo químico que era atraído por los iones de cobre en el extremo de cada brazo.

Cuando se combinaron, se unieron para formar un cristal espacioso y bien ordenado, como un diamante lleno de innumerables cavidades.

Los premiados de la semana

Los anuncios del Nobel continúan con el de Literatura el jueves 9 de octubre. El Premio Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el Premio Nobel de Economía el 13 de octubre.

Ayer, el británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis ganaron el Nobel de Física de este año "por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico".

Un día antes, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el doctor Shimon Sakaguchi ganaron el Premio Nobel de Medicina el lunes 6 de octubre por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunológico sabe atacar a los gérmenes y no a nuestros cuerpos.

A veces eclipsados por galardonados más famosos en los campos de la física, la literatura y la paz, los premios de química han reconocido muchos descubrimientos influyentes, como la fisión nuclear, las técnicas de secuenciación del ADN y la levadura.

El Nobel de Química del año pasado recayó en los científicos estadounidenses David Baker y John Jumper y en el británico Demis Hassabis, por sus trabajos sobre la decodificación de la estructura de las proteínas y la creación de otras nuevas, que han permitido avances en ámbitos como el desarrollo de fármacos.

¿Qué ganan y cuándo les dan el reconocimiento?

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fundador de los premios. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita. Falleció en 1896.

Además de cada distinción, el premio incluye un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 11 millones de coronas suecas (1.2 millones de dólares).

Desde 1901, con interrupciones ocasionales, los premios han reconocido anualmente los logros en ciencia, literatura y paz. La economía se añadió posteriormente.

