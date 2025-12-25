Papa León XIV Condena las "Heridas Abiertas" de las Guerras, en su Homilía de Navidad

Este jueves 25 de diciembre de 2025, el papa León XIV denunció la "absurdidad" de los discursos belicosos y las "heridas abiertas" que dejan las guerras en el mundo.

Esto, durante su homilía de Navidad donde se refirió a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

Durante la misa celebrada en la basílica de San Pedro, en El Vaticano, el pontífice indicó:

"Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas"

León XIV también recordó las "tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío", y los miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas.

En esta misa de Navidad, que los pontífices no celebraban desde 1994, León XIV afirmó: "Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás" y de los más frágiles.

"Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas que, estando en el frente, advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quien los manda a morir", añadió.

Paz

Aseguró que la paz comienza cuando la fragilidad de los demás “nos atraviesa el corazón”.

Cuando la fragilidad de los demás nos atraviesa el corazón, cuando el dolor ajeno hace añicos nuestras sólidas certezas, entonces ya comienza la paz

"La paz de Dios nace de un sollozo acogido, de un llanto escuchado; nace entre ruinas que claman una nueva solidaridad, nace de sueños y visiones que, como profecías, invierten el curso de la historia", dijo.

Indicó también que "la Navidad vuelve a motivar a una Iglesia misionera, impulsándola sobre vías que la Palabra de Dios le ha trazado".

Y aseguró que "habrá paz cuando nuestros monólogos se interrumpan y, fecundados por la escucha, caigamos de rodillas ante la carne desnuda de los demás".

Luego de la misa, el Papa se asomará a la fachada de la basílica de San Pedro para el mensaje de Navidad y la bendición 'Urbi et Orbi'

