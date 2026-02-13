Papa León XIV Nombra a Monja de 36 años Viceportavoz del Vaticano ¿Quién es Nina Krapić?
Se trata del primer cambio que anuncia el papa León XIV en la oficina de prensa del Vaticano desde el inicio de su pontificado
Este viernes, 13 de febrero de 2026, el papa León XIV nombró vicedirectora de la oficina de prensa del Vaticano a la monja croata Nina Benedikta Krapić, de 36 años, que hasta ahora trabajaba en el Dicasterio para la Comunicación, en sustitución de la laica brasileña Cristiane Murray.
- La religiosa Nina Benedikta Krapić tomará posesión del cargo el próximo 1 de marzo de 2026.
Cabe destacar que se trata del primer cambio que anuncia León XIV en la oficina de prensa del Vaticano desde el inicio de su pontificado y es además un nombramiento con el que vuelve a introducir para este cargo a una persona religiosa, pues desde que el padre Federico Lombardi fue cesado, al inicio del papado de Francisco, la comunicación y las portavocías habían sido desempeñadas por laicos.
En cualquier caso, León XIV vuelve a apostar por una mujer para ser la viceportavoz del Vaticano, mientras que el director de la sala de prensa sigue siendo Matteo Bruni.
¿Quién es Nina Benedikta Krapić?
La religiosa Nina Benedikta Krapić nació en Rijeka, Croacia, el 7 de junio de 1989. Actualmnete tiene 36 años.
- Se graduó como licenciada en derecho por la Universidad de Rijeka en 2015, especializándose en Relaciones Públicas y tiene un doctorado en Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
- Emitió sus votos en la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl el 13 de agosto de 2023. Ha trabajado como periodista y como asesora jurídica para mujeres víctimas de violencia doméstica y otras personas marginadas.
- Ha sido responsable de comunicación de Cáritas de la archidiócesis de Rijeka y desde 2023 es trabajadora del Dicasterio para la Comunicación.
-
Con información de N+ y EFE
