Inicio Internacional Europa Papa León XIV Nombra a Monja de 36 años Viceportavoz del Vaticano ¿Quién es Nina Krapić?

Papa León XIV Nombra a Monja de 36 años Viceportavoz del Vaticano ¿Quién es Nina Krapić?

|

N+

-

Se trata del primer cambio que anuncia el papa León XIV en la oficina de prensa del Vaticano desde el inicio de su pontificado

la monja croata Nina Benedikta Krapić saludando al papa León XIV en 2025.

La monja croata Nina Benedikta Krapić saludando al papa León XIV en 2025. Foto: X@vaticannews_es

COMPARTE:

Este viernes, 13 de febrero de 2026, el papa León XIV nombró vicedirectora de la oficina de prensa del Vaticano a la monja croata Nina Benedikta Krapić, de 36 años, que hasta ahora trabajaba en el Dicasterio para la Comunicación, en sustitución de la laica brasileña Cristiane Murray.

  • La religiosa Nina Benedikta Krapić tomará posesión del cargo el próximo 1 de marzo de 2026.

Video: ¿Papa León XIV Visitará EUA? Esto Dijo el Vaticano

Cabe destacar que se trata del primer cambio que anuncia León XIV en la oficina de prensa del Vaticano desde el inicio de su pontificado y es además un nombramiento con el que vuelve a introducir para este cargo a una persona religiosa, pues desde que el padre Federico Lombardi fue cesado, al inicio del papado de Francisco, la comunicación y las portavocías habían sido desempeñadas por laicos.

En cualquier caso, León XIV vuelve a apostar por una mujer para ser la viceportavoz del Vaticano, mientras que el director de la sala de prensa sigue siendo Matteo Bruni.

Noticia relacionada: ¿Papa León XIV Vendrá a México en 2026? Esto se Sabe, Según El Vaticano.

¿Quién es Nina Benedikta Krapić?

La religiosa Nina Benedikta Krapić nació en Rijeka, Croacia, el 7 de junio de 1989. Actualmnete tiene 36 años.

Con información de N+ y EFE

Rar
 

Papa León XIV
Cargando...
Inicio Internacional Europa Papa leon xiv nombra a monja de 36 anos viceportavoz del vaticano quien es nina benedikta krapic