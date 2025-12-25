Papa León XIV Pide Diálogo Sincero Entre Ucrania y Rusia Desde el Vaticano

El papa León XIV hizo un llamado a Rusia y Ucrania para que negocien directamente el fin de la guerra durante su bendición navideña "urbi et orbi", realizada este jueves en el Vaticano.

En su primera Navidad como pontífice, León XIV dirigió un mensaje enfocado en los conflictos armados que afectan a diferentes regiones del mundo.

Durante la bendición "a la ciudad y el mundo" desde la basílica de San Pedro, el papa expresó:

Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa

El conflicto entre Ucrania y Rusia se mantiene activo desde febrero de 2022. Según información revelada el miércoles por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el plan actualizado de Estados Unidos propone congelar el frente y contempla la creación de zonas desmilitarizadas. Las últimas conversaciones directas entre ambas naciones ocurrieron hace medio año sin lograr el cese de hostilidades.

Situación humanitaria en Gaza

En su homilía durante la misa oficiada en la basílica de San Pedro, el pontífice también abordó la crisis humanitaria en el enclave palestino.

"Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas, dejando escombros y heridas abiertas", señaló León XIV.

El papa destacó las condiciones extremas que enfrentan cientos de miles de gazatíes, quienes permanecen en tiendas de campaña expuestas a la lluvia, el viento y el frío. La guerra entre Hamás e Israel, que inició con la ofensiva del movimiento islamista el 7 de octubre de 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y obligado a la población a desplazarse repetidamente.

Llamado a líderes latinoamericanos

El pontífice estadounidense y peruano dirigió un mensaje específico para América Latina tras la misa navideña. Exhortó a los líderes políticos del continente a privilegiar el diálogo por el bien común frente a exclusiones ideológicas y partidistas.

León XIV también hizo referencia a los migrantes que atraviesan el continente americano en busca de mejores oportunidades.

