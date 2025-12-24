Pide el Papa León XIV por Navidad, una Tregua Global de un Día

El martes el papa León XIV llamó a una tregua global de un día por Navidad y expresó su "gran tristeza" porque "Rusia parece haber rechazado la petición".

El Pontífice declaró en la residencia de Castel Gandolfo a los periodistas:

Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro salvador

Manifestó la posibilidad de que su llamado fuera escuchado y existiera un día de paz.

Tal vez nos escucharán y habrá 24 horas de paz en el mundo entero

Rechazo

Por otra parte expresó su tristeza ante el rechazo por parte de Rusia a la petición.

Lo que me entristece particularmente, es que Rusia parece haber rechazado la petición de tregua

Este miércoles León XIV celebrará por la noche su primera misa de Nochebuena desde que fue electo papa antes de pronunciar el jueves a mediodía la tradicional bendición "urbi et orbi", en la que se refiere por tradición a los conflictos en el mundo.

