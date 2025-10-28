Policía Se Equivoca y Obliga a Prisionero a Dejar la Cárcel por la Fuerza

Tras buscarlo desesperadamente por tres días, finalmente la Policía de Londres, en Inglaterra, arrestó a un hombre.

Pero no es que Hadush Kebatu, un inmigrante de Etiopía, que había sido encerrado por un año por atacar sexualmente a una joven, hubiera escapado de prisión.

El escándalo es que fue dejado en libertad por error. Y aunque él no quería irse, se le obligó a dejar la cárcel de Chelmsford, en Essex.

Cámaras de circuito cerrado lo vieron entrar horas después a una librería pública, usando aún la ropa gris de prisión.

Finalmente, un ciudadano lo reconoció cerca de esta parada de autobús al norte de Londres, y llamó a la policía.

Video: Recapturan en Londres a Solicitante de Asilo Acusado de Violación Liberado por Error

Errores comunes

Este caso en particular capturó los encabezados y provocó furiosas reacciones y críticas en contra del gobierno. Pero la realidad es que esto sucede con frecuencia.

De acuerdo a estadísticas oficiales, de marzo del 2024, a marzo del 2025, 262 prisioneros fueron dejados en libertad por error.

Un incremento del 128% con respecto al año anterior. Algo que, insisten expertos, es imperdonable.

Charles Taylor, inspector de Prisiones, afirmó que se necesitan procesos más eficaces sobre el sistema penitenciario.

Esto tiene que preocuparnos. Tenemos prisiones sobrepobladas con muchísimos presos, cientos de presos que van a tribunales todos los días, otros son trasladados a otras prisiones y otros son puestos en libertad. Por eso necesitamos sistemas eficaces para que esto no ocurra

Mala imagen del gobierno

El gobierno afirma que Kebatu será deportado a Etiopía. David Lammy, secretario británico de Justicia, dio la noticia.

Anduvo suelto, prácticamente, durante 48 horas, es importante que sepamos qué pasó durante esas 48 horas, pero puedo asegurarles que será deportado, tal y como se esperaba. Espero que sea esta misma semana.

Pase lo que pase, el daño para la imagen del gobierno ya está hecho, porque sabe que estos errores pueden costar muy caro.

En el 2021, por ejemplo, William Fernandez, fue dejado libre por error y antes de ser capturado, había violado a una joven de 16 años.

Historias recomendadas:

Con información de Horacio Rocha Staines

ICM