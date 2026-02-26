Presidente del Foro Económico Mundial Anuncia su Renuncia por Posible Vínculo con Epstein

Este jueves el noruego Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, anunció su decisión de dejar su puesto.

Esto luego de conocerse vínculos con Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión.

Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, indicó en un comunicado:

Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial

“Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", agregó.

Presidente y director ejecutivo interino

La organización confirmó la salida del ejecutivo, quien perteneció más de 8 años a la misma.

Anunció que Alois Zwinggi, miembro de la junta directiva, ocupará el cargo de presidente y director ejecutivo interino.

Los copresidentes de este órgano, André Hoffmann y Larry Fink, señalaron:

El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente

Historias recomendadas:

Con información de EFE y AFP

LECQ