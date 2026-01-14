Pubs Impiden la Entrada a Primer Ministro Británico y Logran Importante Victoria; ¿Qué Pasó?

Un pub británico tradicional es más que un simple lugar para tomar una cerveza. En pueblos pequeños, un pub suele ser también un centro comunitario y una oficina de correos.

Pero hay un problema: desde 2010, más de 15 mil de estos locales han cerrado. Las elevadas facturas de energía y los impuestos locales aún más altos son dos de las principales razones.

Y a partir de enero, el gobierno británico planeaba aumentar estos impuestos, en algunos casos, hasta un 800%. Mark Ambrose, dueño de un pub tradicional, señaló:

De por sí ya no podemos. No pueden planear aumentos así y esperar que nos vaya bien

Un ingenioso contraataque

Los propietarios de los pubs admitieron que esto sería el último clavo en el ataúd de sus negocios y decidieron contraatacar.

Su organización profesional lanzó una campaña de presión especial que ha resultado muy eficaz: más de mil pubs de Inglaterra anunciaron que prohibían oficialmente la entrada a sus locales al primer ministro Keir Starmer.

Se aplicó una prohibición adicional a la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, y a cientos de parlamentarios del Partido Laborista. Y esta táctica ha funcionado.

Esta semana, el gobierno laborista ha admitido su derrota en este tema y ha confirmado que abandonará sus planes. Thomas Keridge, dueño de un pub y chef, habló sobre lo ganado.

Fue una estrategia de acción. Creo que hay gente en el gabinete que está tratando de entender las presiones a las que nos vemos sujetos los que estamos en la industria de la hospitalidad

Un ejemplo a seguir

Ahora los propietarios de otros negocios del sector hotelero británico -cafeterías, restaurantes, teatros y galerías- exigen la misma reducción de impuestos.

Los políticos de la oposición se apresuraron a sacar provecho: el Partido Conservador se ha comprometido a abolir todos los impuestos locales para las pequeñas y medianas empresas hoteleras, pero no para las grandes cadenas de restaurantes o pubs.

Con información de Vytas Rudavicius

