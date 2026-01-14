Pubs Impiden la Entrada a Primer Ministro Británico y Logran Importante Victoria; ¿Qué Pasó?
El gobierno buscaba poner altos impuestos a estos negocios tradicionales, lo que prácticamente era el cierre definitivo; una estrategia poco común logró que las autoridades se retractaran
Un pub británico tradicional es más que un simple lugar para tomar una cerveza. En pueblos pequeños, un pub suele ser también un centro comunitario y una oficina de correos.
Pero hay un problema: desde 2010, más de 15 mil de estos locales han cerrado. Las elevadas facturas de energía y los impuestos locales aún más altos son dos de las principales razones.
Y a partir de enero, el gobierno británico planeaba aumentar estos impuestos, en algunos casos, hasta un 800%. Mark Ambrose, dueño de un pub tradicional, señaló:
De por sí ya no podemos. No pueden planear aumentos así y esperar que nos vaya bien
Un ingenioso contraataque
Los propietarios de los pubs admitieron que esto sería el último clavo en el ataúd de sus negocios y decidieron contraatacar.
Su organización profesional lanzó una campaña de presión especial que ha resultado muy eficaz: más de mil pubs de Inglaterra anunciaron que prohibían oficialmente la entrada a sus locales al primer ministro Keir Starmer.
Se aplicó una prohibición adicional a la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, y a cientos de parlamentarios del Partido Laborista. Y esta táctica ha funcionado.
Esta semana, el gobierno laborista ha admitido su derrota en este tema y ha confirmado que abandonará sus planes. Thomas Keridge, dueño de un pub y chef, habló sobre lo ganado.
Fue una estrategia de acción. Creo que hay gente en el gabinete que está tratando de entender las presiones a las que nos vemos sujetos los que estamos en la industria de la hospitalidad
Un ejemplo a seguir
Ahora los propietarios de otros negocios del sector hotelero británico -cafeterías, restaurantes, teatros y galerías- exigen la misma reducción de impuestos.
Los políticos de la oposición se apresuraron a sacar provecho: el Partido Conservador se ha comprometido a abolir todos los impuestos locales para las pequeñas y medianas empresas hoteleras, pero no para las grandes cadenas de restaurantes o pubs.
Con información de Vytas Rudavicius
ICM