¿Qué Son las Licencias de Conducir Graduadas y Por Qué las Quieren Imponer en Reino Unido?

Muchas veces, en caso de un accidente carretero en el Reino Unido, ambulancias aéreas son utilizadas para intentar salvar vidas.

Pero hay ocasiones en que nada pueden hacer. Y es común que sean jóvenes los que fallecen.

Las últimas cifras oficiales en Gran Bretaña dicen que, en el último año, se registraron más de mil 600 muertes en las calles y carreteras del país.

De esas, 350 conductores que perecieron eran jóvenes. De hecho, son los varones, de entre 17 y 24 años, los que están más en riesgo. Estadísticamente, cuatro veces más propensos a morir o sufrir heridas graves.

En los hospitales, doctores y enfermeras ven eso todos los días. Y también les afecta, explica Lisa Heard, enfermera especializada en traumatismos mayores.

Muchas veces, con nosotros ven por primera vez sus lesiones y, muchas veces, con nosotros se dan cuenta, por primera vez, que han sufrido una amputación o que están paralizados. Para nosotros, lidiar con eso es muy doloroso

Licencias graduadas

Esta es la razón por la que hay nuevos llamados para introducir las denominadas licencias graduadas para los jóvenes que empiezan a conducir.

Esto quiere decir que tendrían restricciones en lo que adquieren experiencia. Como no poder manejar de noche, no poder subir a sus amigos al auto y solo ir acompañados con conductores experimentados.

Hasta ahora el gobierno británico se ha negado a introducir este tipo de licencias. Pero la presión se incrementa, y más con el éxito que han tenido otros países.

Quienes buscan que estas sean introducidas, afirman que no tendría que pensarse. Es el caso de Victoria Lebrec, activista para conseguir licencias graduadas.

Sería un gran avance. Se estima que si introdujéramos las licencias graduadas en Gran Bretaña habría 400 muertes y lesiones graves menos al año

En unas semanas, familiares de jóvenes que han perdido la vida en accidentes de automóvil, se unirán a activistas y expertos, para presionar de nuevo al gobierno. Tras años de intentarlo, esperan ser escuchados esta vez.

