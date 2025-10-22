Leticia Landa, hija de migrantes mexicanos, gana el "Nobel de la Gastronomía".

La estadounidense de origen mexicano Leticia Landa ganó el Basque Culinary World Prize 2025, considerado el "Nobel de la gastronomía", por su labor en "La Cocina", un proyecto orientado a personas con talento que buscan acceder al sector de la restauración en San Francisco, Estados Unidos, y que son parte de comunidades en situación de exclusión.

El premio en esta décima edición del certamen tuvo se conoció este miércoles en San Sebastián, norte de España, en el marco del congreso Talaia, que se celebra en el recién inaugurado Gastronomy Open Ecosystem, (GOe) espacio de ciencia, innovación y emprendimiento del Basque Culinary Center (BCC).

Landa, que recogerá el galardón en una ceremonia en San Sebastián en noviembre, recibió la distinción como un reconocimiento al "esfuerzo de muchas personas a lo largo de 20 años dedicados a impulsar la misión de 'La Cocina'".

"Es un honor aceptar este premio por todos los que hemos trabajado en 'La Cocina' y los que le han echado ganas a sus negocios y que, al compartir sus historias conmigo, me han demostrado lo que se puede hacer. Lo comparto con mis colegas pasados y presentes", destacó la ganadora en un video.

¿Cuál es el premio?

Este galardón pionero, dotado con 100 mil euros, e impulsado por el Gobierno regional del País Vasco y el BCC, premia a quienes utilizan la cocina como herramienta de transformación social, en ámbitos como la sostenibilidad, la educación alimentaria, la salud, la nutrición, la integración cultural, el desarrollo económico local, la biodiversidad y la innovación científica.

El jurado, presidido por Joan Roca (tres estrellas Michelin) y formado por algunos de los más destacados cocineros del mundo, no lo tuvo "nada fácil" entre un gran número de "propuestas maravillosas", señaló Roca, aunque finalmente hubo acuerdo para reconocer el "papel clave" que Landa ha realizado en "La Cocina", una iniciativa a la que se incorporó en 2008.

Leticia Landa is the winner of the ✴️ Basque Culinary World Prize 2025 for her role in La Cocina, generating training, incubation and support for talented people from disadvantaged communities 🤝 seeking to join the restaurant 🍽️ sector in San Francisco. #BCWP #foodforchange pic.twitter.com/ruL9RzHNnI — BCulinaryWP (@BCulinaryWP) October 22, 2025

En ella se generan "oportunidades de formación, incubación y acompañamiento" para que sus beneficiarios "puedan liderar sus propios negocios y hacerlos rentables", y que estos "se vuelvan parte del corazón productivo de sus ciudades, transformando así sus entornos a través de la gastronomía".

Además, el jurado otorgó sendas menciones especiales a João Diamante, por su trabajo en Brasil, en el que utiliza la formación en gastronomía "como herramienta de superación", y a Matthew Evans, por su contribución como divulgador en Australia para "concienciar sobre los desafíos de producir alimentos de manera ética y sostenible".

¿Quién es Leticia Landa?

Leticia Landa nació en Texas y, como hija de inmigrantes mexicanos, conoce de cerca lo que supone integrarse a una comunidad distinta a la de los suyos, a través del trabajo y la educación.

Estudió Antropología en Harvard. Se unió a "La Cocina" a principios de 2008 como la tercera integrante del personal. Actualmente, es directora ejecutiva de la incubadora gastronómica. Coautora de "We Are La Cocina", un libro de cocina publicado por Chronicle Books en 2019.

"A lo largo de su carrera en 'La Cocina', Leticia se ha apoyado en su experiencia como hija de inmigrantes mexicanos que se mudaron a Estados Unidos y emprendieron un negocio, lo que fortaleció su firme creencia de que la propiedad de un negocio puede ser transformadora, especialmente para mujeres, inmigrantes y personas de color", destaca su perfil oficial.

Le apasiona la comida y la cocina, sobre todo la manera en que compartir alimentos transmite memoria y cultura

Sus comidas favoritas son: chilaquiles, quiche y el brownie perfecto, se indica en el portal de "La Cocina".

Fue incluida en la lista "30 Under 30" de Zagat en 2013. Se le reconoció como Yoshiyama Young Entrepreneur por la Fundación Hitachi. Habla español y francés y tiene conocimiento básico de chino mandarín. Su primer año de formación culinaria fue en Le Cordon Bleu, París.

La selección del "Nobel de gastronomía"

"Repartiendo su tiempo entre cocinas e iniciativas de voluntariado, se formó en Antropología. En 2008, se sumó a 'La Cocina', donde su papel ha sido clave dentro de la propia evolución de un proyecto cuya red incluye actualmente unos 100 negocios, entre los que están en incubación y los ya graduados", informó el BCC en una nota.

Más de 40 restaurantes, cafés y kioscos de la bahía de San Francisco pasaron por el programa de "La Cocina". Uno de sus mayores logros es que el 70 % de los participantes cuenta con negocios activos diez años después de graduarse.

El ganador del llamado "Nobel de la gastronomía" fue elegido en esta décima edición por chefs representantes del Consejo Internacional de Basque Culinary Center: Gastón Acurio y Pía León (Perú), Yoshihiro Narisawa (Japón), Manu Buffara (Brasil), Elena Reygadas (México), Trine Hahnemann (Dinamarca), Thitid Tassanakajohn (Tailandia), Josh Niland (Australia), Narda Lepes (Argentina), Mauro Colagreco (Argentina/Francia).

A ellos se sumaron los vascos Aitor Arregi, Diego Guerrero y Elena Arzak.

Desde la concesión del primer Basque Culinary World Prize en 2016 a la venezolana María Fernanda di Giacobbe, el galardón viajó a Colombia, Australia, Sierra Leona, Turquía y dos veces a Estados Unidos. En tres ocasiones recayó en chefs españoles.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ

