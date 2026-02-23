Reino Unido Pide a Británicos en México No Salir de Casa por Violencia Ligada al "Mencho".

El gobierno del Reino Unido instó este lunes 23 de febrero a los británicos que estén en México a permanecer en sus casas y evitar viajes innecesarios ante la escalada de la violencia tras la muerte de uno de los capos de la droga más buscados, "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Ministerio británico de Exteriores (FCDO, por sus siglas en inglés) ha actualizado las recomendaciones sobre los viajes a México después de que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", fuera abatido en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Su muerte desencadenó disturbios, con vehículos incendiados en todo el estado, así como decenas de bloqueos en 19 entidades más.

Se reportaron graves incidentes de seguridad el 22 de febrero en todo el estado de Jalisco, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta, tras un operativo federal contra el crimen organizado en el municipio de Tapalpa

Las autoridades de Puerto Vallarta han emitido una alerta pública para permanecer en sus casas

¿Qué advierte el Reino Unido?

En su página web, el FCDO advierte de que las rutas a los aeropuertos podrían estar bloqueadas, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Además, se sugiere seguir las recomendaciones de las autoridades locales, incluyendo las órdenes de permanecer en casa y evitar viajes no esenciales en las zonas afectadas.

Si deciden viajar, les recomendamos que lo hagan por carretera interurbana durante el día

También se han reportado incidentes de seguridad en otras partes de México. A medida que la situación evolucione, dondequiera que se encuentren en México, deben mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad locales

Este domingo 22 de febrero, luego de que se reportara el abatimiento del líder del CJNG, representaciones diplomáticas de diversos países instaron a sus ciudadanos a extremar precauciones, evitar desplazamientos y permanecer en refugio ante la ola de violencia en Jalisco y otros estados.

Con información de EFE

ASJ