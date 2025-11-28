Renuncia Jefe de Gabinete de Ucrania Luego de Operativo Contra la Corrupción

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, anunció hoy, 28 de noviembre de 2025, la renuncia de Andrii Yermak, jefe de su Gabinete, luego de un operativo contra la corrupción.

¿Quién es Andrii Yermak? El jefe del Gabinete de Ucrania es considerado como la segunda persona más influyente de Ucrania, después del propio Zelenski.

Zelenski anuncia renuncia de su jefe de Gabinete

Zelenski dio a conocer que su jefe de Gabinete renunció a su cargo, luego de que su departamento y su oficina fueron registrados como parte del operativo anticorrupción, ejecutado la mañana de este viernes.

En un mensaje a la nación, el presidente Zelenski afirmó que no quiere “que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que su jefe de gabinete, Andrii Yermak, había presentado su renuncia luego del registro de su domicilio por parte de los investigadores de la agencia anticorrupción.



Según medios de información de Ucrania, los cateos por los que cayó Andrii Yermak tienen relación con una posible implicación en una supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica.

Dicha trama sería liderada por un exsocio empresarial del presidente Zelenski y habría contado con la participación de varios ministros.

Acuerdo de paz por guerra Ucrania-Rusia

Ante las negociaciones para lograr el acuerdo de paz que plantea Estados Unidos, Zelenski también anunció que Andrii Gnatov, jefe del Estado Mayor, y Rustem Umérov, secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, seguirán formando parte de la delegación ucraniana, pues el diálogo lo encabezaba Andrii Yermak.

Además, a dicha delegación para lograr la paz con Rusia se sumarán representantes del Ministerio de Exteriores y de los servicios de inteligencia de Ucrania.

