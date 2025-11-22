Tiendas, Dulcerías y Barberías, Fachada para Ocultar la Esclavitud Moderna, en Reino Unido

En las calles de Londres y de cientos de pueblos de Gran Bretaña, miles de tiendas de vapeo, dulcerías y barberías han abierto en los últimos años y tienen algo en común: la mayoría solo acepta efectivo, alegando que sus sistemas de pago electrónico no funcionan debido a problemas técnicos.

Pero una investigación reciente de la Agencia Nacional contra el Crimen británica, equivalente al FBI, ha descubierto que una gran parte de estos pequeños negocios se utilizan como un frente para operaciones delictivas, como el blanqueo de dinero y la esclavitud moderna.

Video relacionado: Aumento de la Esclavitud Moderna en Reino Unido, a Pesar de Leyes Especiales

Por ejemplo, una barbería en un pequeño pueblo del sur de Inglaterra tenía dos diminutas habitaciones ocultas donde dormían víctimas de trata de personas, obligadas a trabajar largas jornadas por poco o ningún salario.

Durante los últimos doce meses, la policía del Reino Unido analizó más de 20 mil casos de posible esclavitud moderna.

Un fenómeno que va en aumento

Los políticos británicos admiten que el fenómeno va en aumento y así lo dice el parlamentario Paul Kohler:

Muchas veces, las víctimas están ahí, pero no las vemos. Es triste pensar que muchos de nosotros las hemos visto sin darnos cuenta.

La policía británica y los funcionarios de inmigración están cambiando su forma de abordar el problema: durante la actual operación Machinize, involucran al Ministerio de Finanzas y a las autoridades comerciales locales, que informan cuáles pequeñas empresas dependen sospechosamente de una gran cantidad de efectivo.

Un operativo con varias aristas

La estrategia de la Agencia Nacional contra el Crimen británica consiste en desarticular estas bandas criminales dedicadas a la esclavitud moderna mediante detenciones, confiscación de sus bienes y enjuiciamientos. El énfasis se centra en los delincuentes organizados, no en sus víctimas, los migrantes indocumentados.

Las ONG británicas también están intentando concienciar a los compradores sobre las claras señales de la esclavitud moderna y cómo ayudar a las víctimas.

Marcus Dawson, experto en esclavitud moderna, explica cuáles son las características que podrían ayudar a identificar a una persona en esta situación.

Entonces, ¿cómo se pueden detectar los signos? Lesiones físicas, desnutrición o malnutrición, inestabilidad emocional, ira o estar callado y sin responder, sin hacer contacto visual.

La agencia británica contra el crimen estima que cada año se generan en el Reino Unido más de 15 mil millones de dólares de dinero procedente de actividades ilícitas.

Las fuerzas del orden confían en que la participación ciudadana es fundamental para identificar y proteger a las víctimas de la esclavitud moderna.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM