Transmisión de la Navidad de la Familia Real Británica ¿Dónde Ver y a Qué Hora?
La transmisión navideña de la Familia Real británica estará encabezada por el rey Carlos III
Solo faltan unas horas para la Navidad, por lo que la Familia Real británica se prepara para la tradicional transmisión navideña hoy, 24 de diciembre de 2025.
Cabe recordar que la primera transmisión navideña fue realizada por Jorge V en 1932 y desde entonces se ha convertido en una tradición anual del día de Navidad en Reino Unido.
Transmisión de la Familia Real
La transmisión de la Familia Real estará encabezada por el rey Carlos III y su esposa, Camila. Cada transmisión refleja cuidadosamente los problemas y preocupaciones actuales, y comparte las reflexiones del rey sobre lo que significa la Navidad.
Iniciará a las 15:00 horas (local), y puedes verlo a través del canal la Familia Real en YouTube y en redes sociales. Recuerda que en Reino Unido hay una diferencia de 6 horas con México.
🎄 👀— The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2025
The first Christmas Broadcast was delivered by George V in 1932 and since then has evolved into an annual Christmas Day tradition.
The broadcast will be available from 15:00GMT on Christmas Day on:
- The Royal Family Channel on YouTube (link in bio)
- @BBCNews,… pic.twitter.com/ri6GR2FFaR
