Inicio Internacional Europa Transmisión de la Navidad de la Familia Real Británica ¿Dónde Ver y a Qué Hora?

Transmisión de la Navidad de la Familia Real Británica ¿Dónde Ver y a Qué Hora?

|

N+

-

La transmisión navideña de la Familia Real británica estará encabezada por el rey Carlos III

El rey Carlos III

El rey Carlos III. Foto: @RoyalFamily

COMPARTE:

Solo faltan unas horas para la Navidad, por lo que la Familia Real británica se prepara para la tradicional transmisión navideña hoy, 24 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que la primera transmisión navideña fue realizada por Jorge V en 1932 y desde entonces se ha convertido en una tradición anual del día de Navidad en Reino Unido.

Noticia relacionada: Origen de la Flor de Nochebuena: ¿Cuántos Tipos Hay y de Qué Color Son?

Transmisión de la Familia Real

La transmisión de la Familia Real estará encabezada por el rey Carlos III y su esposa, Camila. Cada transmisión refleja cuidadosamente los problemas y preocupaciones actuales, y comparte las reflexiones del rey sobre lo que significa la Navidad.

Iniciará a las 15:00 horas (local), y puedes verlo a través del canal la Familia Real en YouTube y en redes sociales. Recuerda que en Reino Unido hay una diferencia de 6 horas con México.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar


 

Sociedad
Inicio Internacional Europa Transmision cena navidad familia real que hora donde ver hoy 24 de diciembre 2025