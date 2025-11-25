Trump Prevé Reunión con Zelenski y Putin Cuando Acuerdo de Paz sea Definitivo

Este martes, 25 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, habló sobre el plan de paz entre Ucrania y Rusia e indicó que solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo.

Mediante su cuenta de Truth Social, Trump informó que el plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes.

Explicó que ordenó a Steve Witkoff, que se reúna con el presidente Putin en Moscú, mientras que el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos.

Con la esperanza de finalizar este Plan de Paz, he ordenado a mi Enviado Especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente Putin en Moscú. Al mismo tiempo, el Secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos.

Trump dijo que espera reunirse pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero “solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final".

Previamente, la Casa Blanca dijo hoy martes que los puntos conflictivos en el diálogo con Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra no son "insuperables", pero requerirán más negociaciones.

Mediante redes sociales, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos ha logrado un progreso tremendo rumbo a un acuerdo de paz.

Durante la última semana, Estados Unidos ha logrado enormes avances hacia un acuerdo de paz al lograr que Ucrania y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones. Hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y que requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Cabe recordar que el secretario del Ejército de Estados Unidos de América (EUA), Daniel Driscoll, se reunió en Abu Dabi con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para tratar de avanzar en las negociaciones de paz, según medios estadounidenses.

Proponen alto al fuego en sector energético

Este martes, el Gobierno finlandés propuso que Moscú y Kiev acepten esta misma semana un alto el fuego parcial en el sector energético para facilitar avances en las negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, señaló que un acuerdo entre Rusia y Ucrania para no atacar las infraestructuras energéticas del otro país serviría para fomentar la confianza mutua y permitiría centrarse en las negociaciones de paz propiamente dichas.

Esto sería fundamental para Ucrania, porque Rusia intenta cada día bombardear y destruir precisamente el sector energético ucraniano. Y dado que Ucrania ha demostrado su capacidad para hacer lo mismo, podría ser una buena medida para generar confianza durante este importante proceso de paz.

Según el primer ministro finlandés, las negociaciones a varias bandas entre Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Ucrania y Rusia avanzan "en la dirección correcta", ahora que Washington ha empezado a tener más en cuenta las posturas de Kiev y de Bruselas.

Parece que ahora sí se están dando pasos reales hacia una paz justa y duradera.

La llamada Coalición de Voluntarios -formada por unos treinta países que apoyan a Ucrania, entre ellos Finlandia- tiene previsto mantener este martes una reunión virtual para analizar la evolución de las negociaciones del plan de paz impulsado por Washington.

En ella participarán, entre otros, los mandatarios de Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá y Finlandia, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Con información de N+, EFE y AFP.

