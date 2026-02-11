"Tuve la Impresión de Que Alguien Me Seguía": Detienen a Mexicano por Presunto Acoso a Cantante

Las autoridades belgas detuvieron a un mexicano por presunto acoso contra la cantante local Silvy De Bie, del grupo Sylver, tras la denuncia de la mujer después de que el detenido la siguiera hasta su gimnasio.

El diario local Het Laatste Nieuws informó que el hombre de 51 años, soltero y experto en finanzas, identificado como Óscar C.V., voló de la CDMX a Turquía y de ahí a Bélgica para buscar a la intérprete de 45 años.

De Bie, que nunca antes había visto a su presunto acosador, afirmó que en los últimos días tuvo la impresión de que alguien la seguía. Dijo que un sujeto apareció en su club deportivo en Lier y pidió su dirección privada.

El club consideró que el hombre se comportaba de forma extraña y por eso avisé a la policía

La vocalista de Sylver, divorciada y madre de una hija de 18 años, Noor, alcanzó popularidad en los 2000 con temas como Turn the Tide, Forever in Love o Forgiven.

Publica fotos de su habitación y lo atrapan

La Policía de Lier, una localidad entre Bruselas y Amberes, localizó sin problemas al hombre luego de que publicara en redes sociales fotos de su habitación en el hotel Hilton, donde fue arrestado el martes.

El hombre fue detenido tras una denuncia por acoso. Fue interrogado y luego quedó en libertad bajo estrictas condiciones. Entre otras, se le impuso una prohibición de contacto con la señora De Bie

La defensa del mexicano comentó que su cliente no tenía malas intenciones, pero no supo medir su comportamiento.

Al parecer, evaluó mal el impacto de su comportamiento

Con información de EFE

ICM