Ucrania Planea Comprar Hasta 100 Aviones de Combate a Francia; Países Firman Acuerdo

Este lunes 17 de noviembre de 2025, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, firmó con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, una "declaración de intenciones" para la futura compra de un centenar de aviones de combate y sistemas de defensa aérea de nueva generación.

De acuerdo con el Gobierno francés, se trata de un acuerdo —proyectado en un "horizonte de un decenio"— que prevé eventuales contratos para la adquisición por Ucrania de equipos de defensa franceses nuevos:

Un centenar de aviones de combate Rafale.

Drones.

El sistema de defensa aéreo SAMP-T en desarrollo.

Visita a Francia

El acto se realizó este lunes en la base aérea de Villacoublay, cerca de París, y posteriormente los mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo.

Cabe señalar que el sábado, Zelenski renovó su llamado para obtener más sistemas de defensa aérea, luego de los nuevos ataques masivos rusos contra su país.

Esta novena visita del líder ucraniano a Francia desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, se produce en un contexto complicado en el frente para su país, cuando se acerca el invierno.

Macron condena "adicción" de Rusia por la guerra

Durante la conferencia conjunta, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la "obstinación" y la "adicción" de Rusia por continuar la guerra en Ucrania, cuando "todo está dispuesto para la paz" y "se niega a aceptarla".

Rusia ha optado por la guerra. Todo está dispuesto para la paz; solo Rusia se niega a aceptarla.

Así lo dijo en la rueda con los medios, luego de la firma del acuerdo por el que Ucrania se comprometió a la adquisición de los aviones de combate franceses.

"Ante esta obstinación, ante esta intransigencia, estos inaceptables ataques contra civiles e infraestructura energética crítica, ante lo que se ha convertido en una forma de adicción rusa a la guerra, mantenemos nuestra firme determinación y constancia en nuestro compromiso con la paz", insistió Macron.

Con información de AFP y EFE.

