UE Evalúa Plan para Estrecho de Ormuz; Algunos Países Rechazan Intervención de OTAN.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes 16 de marzo que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que evalúa opciones para garantizar la navegabilidad ante las exigencias del presidente Donald Trump que algunos países han rechazado.

Italia, Alemania, Reino Unido, Polonia y España manifestaron su oposición a ceder a las presiones del mandatario estadounidense, quien exigió a siete países que envíen buques de guerra para mantener abierto el cruce clave en el tránsito de petróleo.

Kallas dijo este lunes que ⁠había debatido con las Naciones Unidas la idea de desbloquear el estrecho de Ormuz imitando el acuerdo que permite la salida de cereales de Ucrania ​en tiempos de guerra.

"Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN (...) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz", afirmó este lunes Kallas a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

Video: Trump Pide Colaboración Internacional para Vigilar Estrecho de Ormuz y Advierte a Irán.

Al llegar al encuentro en Bruselas, Kallas dijo que había hablado con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la idea de desbloquear el estrecho, actualmente bloqueado debido a la guerra en Irán.

"Mantuve conversaciones con António Guterres sobre si era posible poner ⁠en marcha una iniciativa similar a la que tuvimos con la Iniciativa del mar Negro", reveló.

Irán ha cerrado de facto el ‌estrecho de Ormuz, en medio de la guerra de Estados Unidos ‌e Israel contra Irán, que ya lleva dos semanas. ⁠Las fuerzas iraníes han atacado buques en el estrecho canal entre Irán y Omán, bloqueando una quinta parte del suministro mundial de petróleo en la mayor interrupción de la historia.

Kallas señaló que el cierre del estrecho era "realmente peligroso" ​para el suministro ​energético a ‌Asia, ‌pero que también suponía un problema para la producción de fertilizantes.

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Con información de Agencias

ASJ