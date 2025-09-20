Varios Muertos en Ataques con Drones entre Ucrania y Rusia

Este sábado cuatro personas murieron en un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Samara, aseguró el gobernador local en las redes sociales.

Viacheslav Fedorishchev, que reportó también un herido por la acción registrada a unos 800 kilómetros del frente de guerra, indicó:

Con profundo pesar informo que cuatro personas murieron en un ataque de drones enemigos anoche

Tres muertos en Ucrania

Por su parte, Ucrania anunció que 3 personas habían muerto en un ataque con cientos de drones rusos.

Rusia efectuó uno de sus mayores ataques aéreos durante la noche del sábado, disparando 40 misiles y 580 drones contra territorio ucraniano en una andanada que mató al menos a 3 personas y dejó decenas de heridos, según indicó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Reunión entre Zelenski y Trump

En medio de la ofensiva rusa Zelenski anunció que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana próxima.

Precisó que durante las conversaciones discutiría sobre las garantías de seguridad para Ucrania y sanciones contra Rusia.

En declaraciones divulgadas por la presidencia ucraniana el sábado Zelenski dijo:

Esperamos sanciones si no hay reunión entre los líderes o, por ejemplo, ningún alto al fuego

"Estamos listos para una reunión con Putin. He hablado de esto. Tanto bilateral como trilateral. Él no está listo", señaló el mandatario.

Con información de AFP

